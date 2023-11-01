安麗全球核心高層齊聚台灣 推廣全方位健康幸福理念

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安麗台灣連續四年業績亮麗表現，美國總部四位重量級高層首次聯袂訪台，包括董事會聯合主席史提夫．溫安洛(Steve Van Andel)、德．狄維士(Doug DeVos)、全球首席執行官潘睦鄰(Milind Pant)，以及紐崔萊健康機構全球總裁山姆．仁伯博士(Dr. Sam Rehnborg)；山姆、仁伯博士以88歲高齡，仍領導團隊造訪全球市場，台灣作為此行最後一站，與超過 5,000 位直銷商、員工見面，展現他充沛的活力，堪稱是紐崔萊營養保健食品的最佳代言人。

安麗台灣表示，此次安麗總部主管訪問台灣，展現對台灣市場重視外，也希望透過健康幸福生活(Health & Wellbeing)的概念來傳遞安麗在全球所推廣的理念。安麗公司創立之初，就以優質產品支持公平創業，希望每個人透過安麗所提供的創業機會展現自我價值，訪台四位高層提出安麗邁向願景的六大發展主軸：健康身體(Health Body)、健康心靈(Healthy Mind)，自我成長(Personal Growth)、夥伴關係(Community Connection)，自在生活(Financial Wellbeing)與環境共好(Environmental)，要與台灣民眾共同朝安麗全球70周年邁進。

大健康幸福生活理念 領航安麗邁向七十

史提夫．溫安洛(Steve Van Andel)表示：「自 1959 年創立安麗以來，我們持續以幫助人們過更好、更健康的生活為企業核心信念。」

潘睦鄰(Milind Pant)更進一步說：「在有機飲食和健康意識高漲之前，安麗就已經打造出自有的永續有機農場，進行植物營養素對人體重要性的研究。近年我們更朝向在『健康體重』（Healthy Weight）、『體適能』（Fitness）、『緩老』（Healthy Aging）以及『健康肌膚』（Healthy Skin）四大健康發展方向中努力。希望健康的概念除了在飲食營養之外，更進一步融入日常生活中，藉由安麗，來傳遞出橫跨身心平衡、個人成長、生涯發展、社會連結，以及追求財務健康的自信生活。」

通過時間考驗的健康法則 紐崔萊最佳代言人現身說法

安麗台灣說，四年前山姆．仁伯博士因滑雪意外嚴重受傷，那時候醫生非常驚訝他的恢復速度，並開玩笑地說他是「醫學特例」。充滿活力和幽默感的他，透過自己的身體狀態與人際互動，來傳達極致健康的精神，即便已經 88 歲，山姆．仁伯博士每週仍然打兩場高爾夫球。

如同他本次來台，雖然行程滿檔，依然精神奕奕、妙語如珠。他常說：「我的生命旅程與紐崔萊密不可分，我是食用紐崔萊產品歷史最久的人，家父在我尚未出生時創立紐崔萊，我從在娘胎就開始接觸到產品，當我長大成人，我繼承了父親對研究植物營養素的熱情。我見證許多成功克服挑戰後的創新，對我而言極致健康是一個旅程，而不是最終目標，我非常期待看到安麗與紐崔萊持續透過植物的力量，帶給每一個人從健康出發的幸福循環。」

安麗在台發展逾40年，透過400多項營養保健和美容保養產品，幫助直銷商和顧客藉由優質產品享受健康和美麗。安麗長久以來，以健康理念為企業發展核心，透過紐崔萊超越有機的永續農耕法，以科學為本投入植物營養素的研發，提供全方位健康保健產品，將健康帶入生活，安麗相信健康是由內而外的一種身心平衡，希望從產品的健康循環帶動社會的美好循環。