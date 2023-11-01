《美股》焦點股：1原因 超微盤後跌幅收斂；痛失陸大單 輝達收黑

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：

●有「景氣金絲雀」之稱的重型機具大廠開拓重工（ Caterpillar）周二股價大跌6.7%，在道瓊指數成分股中表現最差。其上季業績優於市場預期，但顯露出需求放緩的跡象。

●生技製藥大廠安進（Amgen）下跌2.8%，其部分名藥第三季銷售不如預期。

●輝達（Nvidia）收跌0.9%，盤中一度大跌近5%。《華爾街日報》報導，在拜登政府宣布收緊先進晶片技術出口中國的新規定提前生效後，輝達被迫放棄高達50億美元來自中國客戶的明年訂單。報導指出，輝達已經完成中國客戶今年的訂單出貨，原本擬趕在新規範原訂於11月中旬生效之前，提前為中國客戶明年的訂單出貨，但拜登政府的新規定卻提前於上周一生效，沒給緩衝期的「一刀切」，可能使輝達不得不取消超過50億美元的明年訂單。

●社群平台Pinterest股價飆漲19%，其第三季營收獲利表現均優於市場預期。

●Vans品牌運動鞋製造商VF Corp股價撤銷全年財測，股價應聲重挫近14%。

●Arista Networks大漲14%，其第四季營收展望意外樂觀。

●醫學研究和藥物開發公司Sarepta Therapeutics股價崩跌37.5%，其肌肉失調基因療法在後期試驗中失敗。客戶Catalent股價大跌13.9%。

●超微（AMD）周二盤後股價小跌0.55%，稍早前一度下挫4%。該公司本季展望不如預期，但看好AI晶片營收可望在明年突破20億美元。超微高層表示，即將推出的AI晶片「MI300A」和「MI300X」將在本季投入量產，MI300系列晶片將成為超微史上最快達成10億美元營收里程碑的產品。