《國際金融》歐股收漲0.59% 惟月線連3黑

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股週二收盤上漲，一系列企業財報，為投資人帶來欣慰。由於投資者擔憂經濟成長，以及利率在更長時間維持在高檔，歐股在10月大幅下挫。

周二泛歐Stoxx 600指數收盤上漲2.54點或0.59%，為433.66點。該指數在10月下跌了3.7%，為自2022年9月以來最糟糕月度表現，並為連三跌。

晨星歐洲股票策略師Michael Field說：「我並沒有過多解讀今天的漲勢，從某種程度上來說，這有點是在彌補此前的下跌」。「除非經濟情勢轉好，否則沒有理由認為股市在年底會強勁反彈」。

初值的數據顯示，歐元區第三季經濟成長弱於預期，出現按季萎縮，年增率並且明顯放緩。

由於通膨率持續在高位，德國九月零售銷售下滑。

投資人並且關注本周四英國央行(BoE)和聯準會(Fed)即將公布的政策會議決議。

歐洲的房地產類股領漲2.7%，表現最好。比利時的醫療房地產投資公司Aedifica在調高全年獲利前景之後，股價躍升5.0%。

化工類股上漲1.7%。德國的巴斯夫(BASF)儘管公布第三季獲利下降，並調降全年業績展望，然而股價仍上漲4.5%。

能源類股遭受到打擊，跌0.84。英國的BP公布第三季獲利遜於分析師預期之後，股價大跌4.6%。

芬蘭工程公司瓦錫蘭(Wartsila)公布第三季業績超出預期，上漲15.4%。

在歐洲能源危機期間得到紓困的德國能源公司Uniper飆升9.5%，該公司公布最近9個月的業績轉為淨獲利。

西門子能源跌0.8%；消息指出，該公司正在考慮出售印度分公司的24%股權，賣給母公司西門子集團，以改善資產負債表。