日本央行微調YCC 日圓將反彈？法人這樣評估

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日本央行（BOJ）利率會議：

（1） 日本央行微調YCC，長債波動區間正式放寬，1%上限僅是參考，不再嚴格遵守；取消每日固定利率購債；資產購買計畫維持不變。會後記者會，BOJ行長植田和男稱將力守寬鬆政策，日圓走貶1.5%至151.4日圓/美元。同時，BOJ上調2023財年GDP增速0.7個百分點至2.0%，下調2024財年GDP增速0.2個百分點至1.0%；上調2023與2024財年通膨增速至+2.8%。

（2） 展望後市，群益預估日本央行12/19/2023會議將維持YCC不變，主因是BOJ認為目前的通膨是由成本推動的，須看到工資強勁增長，需求拉動的通膨，才能退出量化寬鬆政策。

日本央行微調YCC，長債波動區間正式放寬，1%上限僅是參考，不再嚴格遵守；取消每日固定利率購債；資產購買計畫維持不變。會後記者會，BOJ行長植田和男稱將力守寬鬆政策，日圓走貶1.5%至151.4日圓/美元：

一、日本央行微調量化寬鬆貨幣政策框架（QQE with Yield Curve Control；YCC）；資產購買計畫維持不變：

（1）利率：長債波動區間正式放寬，1%上限僅是參考，不再嚴格遵守；取消每日固定利率購債，但2023/11購債頻率與規模維持不變。

周二（2023/10/31)日本央行公布利率會議結果，會後聲明重點分述如下：

日本央行以8票對1票，微調量化寬鬆貨幣政策框架（QQE with Yield Curve Control；YCC），稱將以更彈性、更靈活的方式操作。

（2）資產購買計畫：維持不變。

短率方面，銀行超額準備金利率水準維持在-0.1%，持續實施負利率政策。長率方面，BOJ會持續購買10年期公債，目標讓殖利率保持在0%附近位置，長債波動區間正式放寬，1%上限僅是參考，不再嚴格遵守；取消每日固定利率購債，但11/2023購債頻率與規模維持不變，直到通膨超越2%目標，並穩定維持在目標水準之上。

二、BOJ稱日本經濟持續溫和復甦，海外復甦放緩帶來下行壓力，但民間消費持續復甦，上調2023財年GDP增速0.7個百分點至2.0%，下調2024財年GDP增速0.2個百分點至1.0%。因進口能源價格攀升，分別上調2023與2024財年通膨增速0.3與0.9個百分點至2.8%：

貨幣政策委員一致通過，資產購買計畫維持不變。商業本票購買上限2兆日圓，公司債購買上限3兆日圓水準，合計5兆日圓。BOJ維持日圓指數股票型基金（ETFs）購買上限為12兆日圓不變，但不設年度購買目標，BOJ稱將視情況靈活調整。每年購買日本房地產投資信託基金（J-REITs）的購買上限維持1,800億日圓。

三、會後記者會，BOJ行長植田和男強調關鍵在2024年名目工資能否持續增漲，將是消費復甦的動力，目前還不是放棄YCC的時候：

BOJ稱日本經濟持續溫和復甦，儘管因海外復甦放緩帶來下行壓力。但就業與收入持續改善，有助民間消費持續復甦。BOJ上調2023財年GDP增速0.7個百分點至2.0%，下調2024財年GDP增速0.2個百分點至1.0%。在通膨方面，因進口能源價格攀升，帶動能源通膨維持更長的時間，上調2023財年通膨增速0.3個百分點至+2.8%，上調2024財年通膨增速至0.9個百分點至+2.8%。

BOJ行長植田和男稱，進口通膨的影響比預期更長，故上調通膨預估值。近期積壓的需求與名目工資上漲推升民間消費，但目前看起來工資成長率還不足以實現2%通膨目標，故須保持耐心實施寬鬆貨幣政策，關鍵在2024年名目工資能否持續增漲，將是消費復甦的動力。近期日圓的波動，主要是美債殖利率上升所導致，若日圓貶值衝擊物價，才會影響貨幣政策。植田和男談話使部分押注BOJ貨幣政策正常化的投資人失望，日圓貶值1.5%至151.4日圓/美元。

日圓方面：群益預估23Q4日圓兌美元走勢將維持弱勢震盪，主因是BOJ維持寬鬆政策的態度不變，在2024年以前仍將堅守YCC框架，加上近期美債殖利率因美國數據強勁、美財政部擴大發債、以哈戰爭不確定性等因素攀升，美日利差不易大幅縮減，將維持弱勢日圓。

群益預估日本央行2023/12/19會議將維持YCC不變，主因是BOJ認為目前的通膨是由成本推動的，須看到工資強勁增長，才能退出量化寬鬆政策：

展望後市，群益預估日本央行2023/12/19會議將維持YCC不變，主因是BOJ認為目前的通膨是由成本推動的，儘管日本2023/09扣除生鮮食品的CPI增速為2.8%，連續18個月超過目標水準2%。BOJ稱須看到工資強勁增長，需求拉動的通膨，才能退出量化寬鬆政策。