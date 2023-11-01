目標找來5.6萬國際人才　Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心啟用

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總統蔡英文1日在「Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心」啟用儀式上表示，台灣如果要有矽谷的等級，一定要延攬人才來台灣落地生根，尤其是在我國人才不足於推動發展政策的致關時點，必須要面對挑戰。她也點名國發會，此個實體辦公室的目標是要在6500張就業金卡有效卡之外，再找到5.6萬名的國際人才來台落地。

國發會表示，自2020年10月起成立「台灣就業金卡辦公室」，每月提供專案諮詢及協助服務超過1,500人次，惟對象僅限就業金卡人。國發會主委龔明鑫表示，已發出的8500張就業金卡中，早期領有金卡者自己架設網站，提供有意申請來台者的資訊參考，「Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心」可說是它的實體化，「今天的啟用，就是入厝！」，Talent Taiwan爰以擴充國發會原「台灣就業金卡辦公室」服務量能方式，服務及延攬對象由就業金卡人，約0.8萬人，加上擴大納入一般外國專業人才，估計約5.5萬人的創業家，以及渠等依親親屬，透過網實合一，以一條龍專人專責方式，提供全方位服務。

Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心地點位於國發會松江辦公大樓。1日的啟用儀式，總統蔡英文、行政院長陳建仁，數發部、國科會等部會首長蒞臨，外國商會、就業金卡人、合作事務所及相關部會代表均出席，早期領有就業金卡的的YOUTUBE創辦人陳士駿亦親自參與。

國發會指出，因應我國人口結構改變，國發會依總統指示於2021年8月起推動「強化人口及移民政策」專案，由行政院副院長協同國發會，邀集經濟部、教育部、內政部、勞動部、國科會、僑委會等7個部會首長，召開11次首長會議，鎖定外國專業人才、僑外生、外國中階技術人力等3類對象，推動全球攬才工作，並設定2021~2030年新增延攬40萬人之目標，其中外國專業人才7萬人。

龔明鑫表示，為達成2030年的攬才目標，國發會協同相關部會完成研提「鎖定攬才目標對象，推動全球攬才行動」、「完善攬才法規架構」、「建構友善工作及生活環境」等三大面向策略，其中「Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心」的建置為推動全球攬才工作中最關鍵環節，在Talent Taiwan中心啟用儀式上，他也向蔡總統說，「今天的作業交了！」

國發會自2020年10月起成立「台灣就業金卡辦公室」，執行至今廣受好評，每月提供專案諮詢及協助服務超過1,500人次，惟對象僅限就業金卡人。為進一步服務更多國際人才，Talent Taiwan爰以擴充國發會原「台灣就業金卡辦公室」服務量能方式，將服務及延攬對象由就業金卡人(約0.8萬人)擴大納入一般外國專業人才(約5.5萬人)、創業家，以及渠等依親親屬，透過網實合一，以一條龍專人專責方式，提供全方位服務，實體服務中心爰訂於2023年11月1日正式啟用。

Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心為實體諮詢服務中心，擴大提供外國專業人才專案諮詢服務，以專人專案專責方式，提供國際人才來臺前申辦程序協助，以及後續在臺所需各類生活諮詢服務，如住房、銀行、子女教育、稅務、勞健保及寵物等，並將與會計師事務所或律師事務所等合作，提供特定領域專業諮詢。龔明鑫說，此中心亦建置外籍人才單一入口服務網，將散落於各部會國際人才來臺所需的資訊彙整至單一入口網，以利國際人才使用。