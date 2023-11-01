台灣彩券感恩加碼7億元 大樂透首次加開100組200萬元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣彩券今（112）年為第四屆公益彩券發行的最後一年，為感謝民眾十年來對公益彩券的支持相挺，台灣彩券1日宣布推出感恩加碼活動，加碼7億元，其中大樂透首次加開100組200萬元。

台灣彩券自103年起接受中信銀行委託發行第四屆公益彩券，至今屆滿10年，統計今年銷售業績，台彩總經理謝志宏表示，截至10月30日止，今年公益彩券銷售已達新臺幣1,285億元，預估全年銷售總金額將突破1,412億元，創下公益彩券發行以來單一年度最高銷售紀錄。

台灣彩券與發行機構中信銀行特別向主管機關爭取在第4屆發行屆滿前，舉辦感恩加碼活動，讓民眾能夠持續買彩券、做好事、還有機會中大獎。

謝志宏表示，此次感恩加碼活動，特別將最受歡迎的「大樂透」加碼獎金升級，自11月14日起加開「100組200萬元」獎項，提供加碼期間限定的雙重中獎機會，活動期間除了可以對當期開獎的例行獎號外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），就可以獲得200萬元獎金；若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則200萬元獎金依中獎注數均分。如100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組200萬元獎金全部送出、或是到12月15日為止。

此外，謝志宏說，易累積高頭獎的「威力彩」於11月13日當期頭獎加碼2億元，「BINGO BINGO賓果賓果」自12月2日至12月17日連續加碼16天，「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，獎金最高變2倍；「猜大小」獎金倍數由6倍提高為7倍；「猜單雙」玩法猜中「單」或「雙」，獎金倍數也由6倍提高為7倍。

台彩表示，每張彩券都能為台灣帶來更多好事！台灣彩券也呼籲民眾購買彩券應量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。