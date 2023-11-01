熱錢買爆這6檔！00919、00878等10大台股ETF規模增減1表看

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【旺得富理財網 李宗莉】台股月線連3黑，為2020年3月新冠疫情爆發以來首見，資金呈現土洋對作，外資大賣4,300多億元，但本土資金則持續抄底高息ETF，觀察10大台股ETF近3個月表現，00929與00919新人崛起，規模各暴增753億元、360億元最猛，反觀老牌ETF表現，除00878規模縮水125億元，0050更驟減322億元最慘。

統計至10月底止，加權報酬指數、電子類報酬指數近3個月分別下跌5.2%、4.75%，00929（復華台灣科技優息）同期間則逆勢上漲6.5%，是排除槓桿反向ETF後，台股ETF規模前10大唯一收紅的標的。

由於00929成立以來，每月穩定配息0.11元，帶動資金湧入規模三級跳，從7月底約200億元跳升至10月底的954億元，3個月增加753億元，增幅3.75倍，即將成為第4檔規模破千億的台股ETF。

同期間比大盤抗跌的還有00919（群益台灣精選高息），吸金360億元居次，規模突破500億元大關；006208（富邦台50）、00713（元大台灣高息低波）、00900（富邦特選高股息30）則各有約50億元的增長。

反觀規模逾2000億元的3大國民ETF，0050（元大台灣50）、0056（元大高股息）、00878（國泰永續高股息）受大盤連月走跌、AI概念股明顯修正衝擊，近3個月的規模不增反減。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成分析，電子產業庫存調整近尾聲，若要逢低布局，建議可透過一籃子電子趨勢產業布局的ETF，掌握接下來的消費旺季商機。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。