《生醫股》保瑞子公司與晨暉換股完成 11月營收納合併報表

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【時報記者郭鴻慧台北報導】保瑞(6472)宣布旗下集團公司保瑞聯邦(保聯)與晨暉(1271)股份轉換案今(1)日正式生效。此次換股完成後，保瑞將持有晨暉36%股權，成為最大單一股東，11月起將開始合併營收。

保瑞集團董事長盛保熙表示，很高興集團在年底前又達成了另一項里程碑，能夠將台灣另一個隱形冠軍推上國際舞台。晨暉專注研發高品質、高門檻的紅麴及益生菌原料製造及其相關應用，根據市調公司尼爾森數據顯示，旗下紅麴產品與益生菌產品在台灣保健營養品市場佔有率皆為領先。

本次股份轉換係以保聯公司普通股0.89股換發晨暉公司普通股1股，今日股份轉換完成後，保聯即成為晨暉100%持股之子公司，原保聯之母公司保瑞藥業則為晨暉公司最大單一股東，晨暉正式成為台灣最大製藥集團成員之一，將加速旗下產品進軍全球保健產品市場。

據市調機構GII研究數據顯示，從2022~2030年，全球保健食品市場規模預計將以5.87% 的年複合增長率成長達到9,500億美元以上。

保瑞集團目前以全球代工CDMO業務與全球銷售業務為兩大成長主軸，除了在全球共有七個可提供客戶大、小分子藥物一條龍服務的CDMO廠，產能為台灣最大外，同時也是亞洲少數擁有完整生產鏈的國際化製藥廠，並具有國際化的產品行銷優勢；未來保瑞也將透過現有資源與優勢，聯手晨暉打世界盃，將產品銷往全球。

後續晨暉擬於2023年12月6日召開第二次股東臨時會改選董事，且將按雙方協議由保瑞集團推派4席董事(包含2席獨立董事)、晨暉推派3席董事(包含1席獨立董事)組成董事會，並推舉保瑞集團董事長盛保熙擔任晨暉公司新任董事長。