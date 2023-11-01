《美股》消息面：拜習會11月登場；日圓貶破151 創1年來最低

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）證實美國總統拜登與中國國家主席習近平將於11月晚些時候，在舊金山APEC峰會期間會面。

●美國石油協會（API）公布，上周美國原油庫存增加134.7萬桶，汽油庫存減少35.7萬桶，餾分油庫存減少231.3萬桶。美國期油交割地庫欣的庫存增加37.5萬桶。

●美國勞工部公布，第三季衡量薪資和福利的就業成本指數（ECI）季增1.1%，高於第二季的季增1%和市場預期的季增1%。與去年同期相比，第三季勞動力成本上揚4.3%，雖然創下2021年底以來最小增幅，但仍遠超出疫前水準。ECI為視為是核心通膨的先行指標之一。

●世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，美國10月消費者信心指數為102.6，略低於9月份的103，但高於市場預期的100.5。

●標普/Case-Shiller美國20大城市8月房價指數年漲2.16%，超出市場預期的年漲1.75%和7月份的年漲0.15%。經季調後，20大城市房價指數月漲1.01%，超出市場預期的月漲0.8%。

●投資人觀望聯準會聲明和聯準會主席鮑爾談話，周二美國10年期公債殖利率尾盤下跌，報4.875%。該債息在10月23日觸及16年高點5.021%。

●日本央行僅微調債息曲線控制（YCC）政策，周二日圓急貶，兌美元一度重挫1.75%，報151.71兌一美元，創下去年10月以來新低和4月28日以來最大跌幅。日圓兌歐元貶破160大關，為2008年8月以來首見，一度下挫1.63%，最低觸及160.87兌一歐元。美元指數一度上揚0.74%，報106.86。

●受美元走強影響，周二現貨金收跌0.61%，報每盎司1983.3美元，由於中東局勢仍然緊張，盤中曾再度漲破2000美元大關，最高曾漲0.66%，報2008.7美元；10月收漲約8%。

●對以巴戰爭擴大導致供油受阻的擔憂減緩，以及數據顯示OPEC和美國產量增加，周二紐約12月期油下跌1.57%，收在每桶81.02美元。布蘭特12月期油微跌0.05%，收在每桶87.41美元。美國能源情報署（EIA）公布，8月美國石油平均日產量增至1305萬桶，創下歷史新高。