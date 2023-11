研究：這5種茶 能有效降低血壓

【中時新聞網 張威翔】高血壓是各種心血管疾病的一個重要風險因素,包括心臟病、中風和心臟病等等,雖然高血壓通常需要藥物治療和生活型態改變才能改善,但也還有一些天然選擇,例如喝一點芙蓉花茶或綠茶,可促進血管放鬆和心血管健康進而達到降血壓的效果。

如甘菊茶和山楂茶,也可以發揮作用。每天添加幾杯茶到您的日常生活中,不失為一種簡單而愉快的方式來改善您的心血管健康。

據美國《健康在線》(Healthline)報導,2019年的研究顯示,一些茶品中的活性成分可以放鬆血管,改善動脈功能,減少發炎,幫助調節影響血壓的身體因素。

以下5種茶會是不錯的選擇 ,芙蓉花茶由芙蓉花的乾燥花瓣製成,味道酸甜宜人,含有包括花青素和多酚在內的化合物,這些化合物可能有助於放鬆血管,降低收縮壓和舒張壓。2019年的研究表明,定期飲用芙蓉花茶與能顯著降低血壓,使其成為高血壓的自然療法中的一個受歡迎的選擇。

綠茶對台灣人來說太熟悉了,它富含兒茶素的生物活性化合物,與各種健康益處相關,包括降低血壓。2023年的一項研究涉及中國大陸西南部超過7萬6000名參與者,無論飲用多少和多長時間,總體而言,綠茶的攝取都與血壓收縮壓降低有關。

橄欖葉茶是由橄欖樹的葉製成的,味道溫和,具有草本風味。這種茶含有橄欖苦苷(Oleuropein)和羥基酪醇(hydroxytyrosol)等化合物,可促進血管放鬆來支持血壓調節。

2017年的一項研究涉及31名參與者,他們在28週內飲用了橄欖葉茶,每天兩次,每次將5克乾燥和磨碎的葉子浸泡在250毫升溫水中,結果在4週內顯著降低了他們的收縮壓和舒張壓,而且這些參與者中有相當大的比例,被診斷為2型糖尿病和血壓較高前期的人,都能降低到標準血壓水平。

山楂茶,山楂也是華人很常見的補給聖品,2020年的4項隨機對照試驗發現,山楂制劑(片劑或液體滴劑)在12週內明顯降低了輕度高血壓患者的血壓。

甘菊茶以溫和、舒緩和平靜的特性而聞名,通常用於促進放鬆和緩解壓力,它含有各種有益化合物,如黃酮類、萜烯類和香豆素,這些化合物有助於其治療性特性。

2020年的研究突顯了它在抗炎、抗氧化、保護肝臟、潛在抗癌作用和血壓調節等方面的潛力。

