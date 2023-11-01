《國際產業》美車主開三菱翻車癱瘓 判獲賠天文數字

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】路透社報導，美國賓州陪審團已決議，要日本三菱汽車拿出近10億美元，做為損害賠償金。主要是因為有名駕駛人控告三菱汽車有瑕疵，導致事故發生後自己全身癱瘓，無法正常生活。

原告律師表示，費城民事訴訟法院（Court of Common Pleas）的陪審團，日前決定三菱要支付這名58歲的男性車主Francis Amagasu以及其妻子9.77億美元。其中，約1.77億美元是補償性損害賠償金，8億美元則是做為懲罰性賠償之用。

事情發生在2017年11月11日的賓州，當時駕駛一輛1992年三菱3000 GT雙門跑車的Amagasu，途中為了閃避另輛車而發生此車禍。Amagasu雖有繫安全帶，事後雖存活下來，但四肢已癱瘓。

這名原告指控，三菱汽車安全帶的設計有瑕疵，因為3000 GT在撞擊過程中，安全帶不但沒拉住自己的身體，反而還鬆開了4英寸，約10公分左右，導致頭部撞到車頂。Amagasu還說，三菱汽車沒有進行車輛翻滾測試，是很莽撞的一種行為。

參與這次審判的陪審員，在10月20日開始了解證據資料，7天之後先有了簡短的決議共識，然後做出上述判決。但是三菱汽車並不能接受，表示對這項判決感到失望，且打算還要上訴。

三菱汽車北美分公司指出，將近10億美元的賠償金真的多到太誇張，在上訴時，也會解決重大合法性與具證據性的問題。三菱汽車所生產的汽車，一直是馬路上最安全的車輛之一，從贏得多項安全獎項就可證明所言不假。

律師事務所Farrar & Ball認為，就算上訴應該還是會維持原判，因為Amagasu受傷情況非常嚴重。此外，懲罰性損害賠償金與補償性兩者之間的比例，也符合美國最高法院的原則。

不過，三菱汽車在日本股市的股價卻不為所動，1日盤中一度大漲3.15%，今年迄今，漲幅在3.25%左右。另外，三菱汽車在中國大陸的銷售量卻遇到瓶頸，10月底曾宣布，將結束在大陸的車輛生產作業，然後把資源移向東南亞。