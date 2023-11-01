郭台銘下午2時送交連署書 取消媒體訪問

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

爭取獨立參選總統的鴻海創辦人郭台銘今天下午2時將到台北市選委會送交連署書，不過取消原定的媒體訪問，由於正值藍白合協商關鍵時刻，低調作風引發外界各種揣測。

根據中選會規定，要取得總統、副總統候選人登記資格，郭台銘與賴佩霞須在11月2日前提出28萬9667人連署書件，中選會將在11月14日前公告連署結果。

郭台銘辦公室昨天晚間發布通知，郭台銘與賴佩霞將於今天下午2時到台北市選委會送交連署書，並在會前接受媒體訪問；不過，郭辦隨後在媒體群組收回訊息。

國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫與民眾黨總統參選人柯文哲昨天晚間會面，外界好奇，郭台銘是否受藍白會面一事影響而變更行程，郭辦僅回覆「因為行程略有調整，但選委會聯繫窗口也已經下班了」。

郭辦今天上午再發布通知，郭台銘下午2時將到台北市選委會送交連署書，配合選委會行政中立，不在大樓內受訪，因此不接受媒體訪問。由於藍白合協商正值關鍵時刻，郭台銘昨天和太太曾馨瑩一起連署，事後才發布新聞稿，今天遞交連署書也未安排受訪，引發各種揣測。

郭台銘競辦發言人黃士修告訴中央社記者，為了盡可能讓收件數量極大化，連署將在11月2日截止收件，大部分連署書件送至台北市選委會後，其他地區連署書則送至所在地選委會。