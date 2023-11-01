11／1期貨市場掃描

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美股

企業財報雜陳、地緣政治引發疑慮，抵銷聯準會（Fed）有望暫停升息的樂觀看法，美國四大指數在10月最後一天小幅收高，已連續第3個月走低。

道瓊工業平均指數10月31日終場上漲0.38％（123.91點）、收33,052.87點；月K線下跌1.36％。那斯達克指數上漲0.48％（61.76點）、收12,851.24點；月K線下跌2.78％。標準普爾500指數上漲0.65％（26.98點）、收4,193.80點；月K線下跌2.2％。費城半導體指數上漲0.96％（30.71點）、收3,215.89點；月K線下跌6.36％。

其中，道瓊、標普500寫下2020年3月以來最長的連月下跌紀錄，那指上一次連跌三個月的時間點則落在2022年4~6月。

聯邦公開市場委員會（FOMC）31日展開為期兩天的貨幣政策會議。投資人普遍預測，Fed 11月1日將維持利率不變，Fed主席鮑爾（JeromePowell）對於未來利率路徑的看法將備受矚目。

全球最大推土機與挖掘機廠商CaterpillarInc.預測第四季營收僅將略高於去年同期表現，股價受到需求出現趨緩跡象的衝擊而重挫6.65％、收226.05美元，創6月5日以來收盤新低。生技業巨擘安進（Amgen）公布，第三季部分知名藥品的銷售狀況遜於預期，股價應聲下跌2.85％、收255.70美元。

不過，美國碳化矽（SiC）材料領導廠商Wolfspeed，Inc.預測的本季（10-12月）虧損比預期小，股價跳空飆漲22.08％、收33.84美元，創10月19日以來收盤新高，漲幅居費半30支成分股之冠。

路透社報導，WellsFargoInvestmentInstitute資深全球市場策略師SameerSamana指出，美國10年期公債殖利率31日僅小幅上揚，促使部分投資人進場撿股市便宜。他說，部分投資人或許認為，近來股市拉回，已讓估值變得合理。

原油

10月31日，原油期貨價收低，月線五個月來首見收黑，主要因以巴衝突對石油供應的衝擊程度沒有想像中嚴重，油市供給短缺的恐慌情緒消退，風險溢價降低導致油價下跌。

MarketWatch報價顯示，紐約商業交易所（NYMEX）12月西德州中級原油（WTI）期貨下跌1.29美元或1.6％成為每桶81.02美元，創8月28日以來最低近月收盤價，月線下跌10.8％。

歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）12月布蘭特原油期貨下跌0.04美元或0.1％成為每桶87.41美元，已於當天到期結算，接替成為近月合約的1月布蘭特原油期貨下跌1.33美元或1.5％成為每桶85.02美元。

10月7日以巴衝突開打，戰火初期市場擔心供給恐受衝擊，油價大幅揚升，戰事經歷近一個月後，雖然仍有升溫風險，最新的WTI原油期貨價卻已跌回戰爭前。ING大宗商品分析師WarrenPatterson和EwaManthey直言，在中東原油供應沒有中斷的情況下，油價很難再有大幅上漲。

Patterson和Manthey表示，原本市場擔心，一旦伊朗捲入戰爭，美國會對伊朗採取更嚴格制裁，導致伊朗原油出口減少100萬桶/日。但到目前為止，油市供不應求並未發生。美國能源情報署（EIA）31日公布最新月報，8月美國原油產量年增0.7％至1,305萬桶/日，創單月歷史新高。其他能源期貨商品方面，11月汽油期貨價格上漲0.1％至每加侖2.22美元，月線下跌8.9％；11月燃料油期貨上漲0.8％至每加侖2.99美元，月線下跌11％；12月天然氣期貨上漲6.7％至每百萬英熱單位3.58美元，月線走揚22.1％。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥因供應疑慮緩解、整體需求不振而降至三周來低點，黃豆則因天氣的不利因素而上漲。芝商所報價顯示，10月31日，12月玉米期貨收盤上漲0.1％至每英斗4.7875美元，1月黃豆期貨上漲2.1％至每英斗13.1050美元，12月小麥期貨下跌1.7％至每英斗5.5625美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨10月31日下跌2.0％至每磅81.22美分；3月粗糖期貨下跌1.3％至每磅27.09美分。

ThePriceFuturesGroup市場分析師JackScoville指出，小麥市場仍呈現需求不足。俄羅斯近幾個月大量出口廉價小麥，烏克蘭也藉由新的黑海安全出口通道擴大輸出穀物。阿根廷產區近日降雨，使產量減少的疑慮漸消，也讓小麥價格承壓。

經紀商StoneX首席商品經濟學家蘇德曼（ArlanSuderman）指出，來自烏克蘭和俄羅斯的低價小麥供應擴大，導致小麥價格走低，尚待需求升溫。路透報導，烏克蘭農業部指出，自8月啟用經奧德薩（Odesa）港口出口的新黑海安全通道以來，已成功輸出約70萬噸穀物。金融時報報導，歐盟可能將烏克蘭穀物用於供應全球最大小麥進口國埃及，確保以巴衝突持續之際糧食供應無虞。

巴西南部產區天氣炎熱並下起暴雨，不利黃豆生長，則導致黃豆期貨價格攀升，同時需求仍然強勁；農業顧問機構AgRural指出，巴西黃豆種植進度目前約完成40％，但低於去年同期的46％。

根據美國農業部（USDA）的最新報告，截至10月29日，佔去年美國玉米種植面積92％的18個州，玉米收成進度較前周的59％增加至66％；佔去年美國黃豆種植面積95％的18個州，黃豆收成進度較前周的76％增加至78％。

金屬

在聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策、美國財政部融資計畫出爐前夕，黃金期貨從7月底高點回跌。

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨10月31日收盤下跌11.3美元或0.6％至每盎司1,994.3美元；12月白銀期貨下跌1.9％至每盎司22.952美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨上漲3.8％至每盎司939.9美元，12月鈀金期貨上漲0.7％至每盎司1,138.30美元。

FOMC31日展開為期兩天的貨幣政策會議。投資人普遍預測，聯準會（Fed）11月1日將維持利率不變，Fed主席鮑爾（JeromePowell）對於未來利率路徑的看法將備受矚目。

路透社報導，WellsFargoInvestmentInstitute資深全球市場策略師SameerSamana指出，11月1日公布的FOMC貨幣政策結果以及財政部融資計畫，可能會對債市造成巨大影響。Samana指出，財政部很可能會增加第四季公債、國庫券的標售規模，因應日益擴大的預算赤字，這可能導致公債殖利率進一步走揚。另外，即將於本週五（11月3日）公布的10月非農就業報告將對公債市場產生甚麼影響，也會是投資人關注的焦點。

Kitco.com資深分析師JimWyckoff日前指出，若鮑爾依舊保持鷹派、考慮進一步升息，則黃金將面臨逆風。不過，若鮑爾終於開始轉鴿，金價有望進一步走揚。

Exinity首席市場分析師HanTan31日則認為，以巴衝突若有蔓延至鄰近地區的威脅、進一步衝擊全球經濟展望，則金價應會持續獲得支撐。

各國央行大舉囤積黃金、降低對美元的依賴，也在近來帶動金價走揚。世界黃金協會（WorldGoldCouncil）市場分析師LouiseStreet31日表示，跟過去五年的平均值相比，黃金第二季需求相當穩健。展望未來，有鑑於地緣政治日趨緊張、央行買氣續強，黃金需求或許會意外高漲。

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月期銅10月31日收盤下跌0.3％至每磅3.6490美元。