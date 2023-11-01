兩周蒸發1,450億美元！特斯拉10月暴跌19％ 去年12月來最慘

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特斯拉（TSLA）股價周二（10月31日）收高1.76%至每股200.84美元，收復200美元大關，但整個10月大跌近19%，單月跌幅創去年12月來最大紀錄，《彭博資訊》報導，這家美國電動車大廠市值在兩周內跌掉1,450億美元，市值蒸發近五分之一，主要因為市場擔心電動車需求開始走疲。

特斯拉日前公佈第三季財報，並下調成長預期，之後多家全球車廠跟華爾街分析師的研究報告也發表悲觀看法，本周電池製造商松下與車用晶片大廠安森美（ON）發表的財測報告，也為電動車產業敲響警鐘，讓美國汽車股承壓走跌，尤其是特斯拉，自10月18日發布財報後下跌超過17%，市值蒸發約1300億美元，標普500指數跟納斯達克的同期跌幅則分別為2.8%及3.4%。

汽車產業整體前景正因為高利率而變得黯淡，加上通膨上升，消費者購買力受到擠壓，身為全球市值排行第9的純電動車製造商，特斯拉面臨很高的風險，雖然股價一部分反映出特斯拉開發自駕車的潛力，但主要仍取決於特斯拉如何維持電動車產業主導地位的能力跟利潤率，隨著電動車需求漸減，降價提振需求的能力將受限制，投資人也因此變得緊張不安，導致股價大幅下跌。

摩根士丹利分析師Adam Jonas周二出具研究報告指出，問題癥結點在於，資本密集型產業在成本上升、價格下降、利率上升與需求放緩的大環境下，在未獲證實的電動車策略上進行投資，市場目前似乎開始意識到，投資在電動車的數百億美元恐帶來價值破壞，而非提升價值。