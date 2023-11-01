平均漲4.5％！航空燃油價漲 國內線機票11／30起調漲

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航空燃油價格持續上漲，據中油1日公告航空燃油價格，已達國內線運價調漲門檻，民航局表示，航空業者將依規定調漲國內線全額票價，各航線平均漲幅約4.5％，平均調漲新台幣95元，預計11月30日生效。

配合票價調整，若旅客以調整前票價購買11月30日（含）以後出發航班機票，須依所購機票條款及航空公司規定補差價；持調整後票價機票的旅客，如因故須提前改為11月29日（含）以前出發，則由航空公司退還差價。

民航局說明，國內航線票價於2014年全面調整時，民航局也同時訂定因應油價變動調整機制，當國內線航空燃油連續3個月平均價格達調整門檻時，則適用該門檻所對應之運價。

從2014年到現在已有4次調降及3次調漲；最近一次調整是在今年8月，當時因油價連續三個月平均價格低於21.74元門檻，因此調降票價。民航局表示，票價調整時，依航空定型化契約規定「多退少補」機票票面價差額。

民航局指出，依據中油11月1日公告航空燃油價格，今年9至11月中油公告國內航空燃油平均價格為每公升28.01元，已高於國內航線運價調漲門檻，也就是每公升27.25元，各航空公司依交通部所核定運價上、下限調漲全額票價，各航線平均漲幅約4.5％，平均調漲新台幣95元，將自11月30日起生效。