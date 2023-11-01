《金融》高股息ETF抗跌吸金 月配息00929近3月規模暴增3.75倍

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【時報記者任珮云台北報導】台股月線連三黑，為2020年3月新冠疫情爆發以來首見，資金呈現土洋對作。據統計，近3個月以來，外資大賣台股4300多億元，本土資金則持續逢低買進高股息ETF，而此間，月配息的復華台灣科技優息(00929)最為吸金。

據統計(截至2023/10/31)，加權報酬指數、電子類報酬指數近三個月分別下跌5.2%、4.75%，復華台灣科技優息(00929)同期間則逆勢上漲6.5%，是台股ETF規模前十大(排除槓反)唯一收紅的標的，加上成立以來每月穩定配出0.11元，帶動資金湧入，近三個月規模三級跳，從7月底約200億元，跳升至10月底的954億元，大增753億元、暴增3.75倍。

同期間比大盤抗跌的群益台灣精選高息(00919)亦吸金360億元，規模突破500億元大關；富邦台50(006208)、元大台灣高息低波(00713)、富邦特選高股息30(00900)則各有約50億元的增長。

規模逾2000億元、排行位居前三甲的元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)8月以來受大盤連月走跌、AI概念股出現明顯修正衝擊，近三個月規模略有波動。

加權股價指數10月最後一個交易日開高走低一度失守萬六大關，終場下跌0.92%，電子指數則跌1.16%，以電子產業為主軸的00929僅跌0.41%表現抗跌。復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，00929成份股篩選條件包括股價波動度、現金股利穩定度、股東權益報酬率等，並避開獲利不穩定的景氣循環股，由於電子產業庫存調整近尾聲，若要逢低布局，建議可透過一籃子電子趨勢產業布局的ETF，掌握接下來的消費旺季商機。