國際人才服務及延攬中心啟用 陳揆：盼促高科技產業蓬勃發展

Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心1日正式啟動。行政院長陳建仁表示，希望吸引很多重量級人才來，讓台灣的所有的高科技的產業，或者各式各樣的產業都能夠蓬勃發展，以拓展國際市場，也助於我國產業升級。

陳揆1日出席Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心啟用記者會致詞音時表示，行政院為了要具體落實總統蔡英文的關鍵人才培育及延攬的政策，從2021年的8月開始推動強化人口及移民的政策的專案，鎖定專業人才、僑外生，以及外國的中階技術勞工等三類人才，推動全球的攬才計畫，已經逐步展現成果。

陳建仁說，因應美中貿易跟科技戰，造成了全球產業鏈的重組，台灣因為擁有半導體的先進製程，還有很完善的數位基礎建設，所以吸引了像Google、Microsoft等國際大廠來台灣設置研發或資料中心。

陳建仁說，政府推動的5＋2產業創新，以及六大核心戰略產業等重點計畫都急需要國外的人才，來填補我們發展所需要的人才和人力的缺口。另政府也推動投資台灣的三大計畫，到目前為止已經吸引了1,400家的企業，總投資額超過2兆，創造14萬個就業的機會，去年僑外來台投資是突破了133億美元，不但是15年最高也是歷年來的第三高，表示全世界的人都對於投資台灣都很有信心，那這樣一來的話我們的人才就很重要。

陳建仁說，跟他要求說要人才增加的，包括台積電創辦人張忠謀，在很多場合都說台灣最需要的是人才；另前一陣子去台積電的Global R＆D Center，也說最需要的是人才，而他們說到做到，現在進駐Global R＆D Center的就已經有2,500個人，董事長劉德音跟他講說，這裡面好多好多都是國外的人才。

陳建仁說，國外人才來到台灣，要工作要生活，孩子的就學等都需要很好的照顧，如果台灣要成為一個友善的對延攬國外人才的一個好的國家，針對請求服務的人，就要給他很好的綜合性照顧。從駕照、金融卡開始，到提供他租房子、創業時候的服務，就能吸引很多重量級的人才來，也是設立一站式服務中心最主要的目的。希望大家一起努力，讓國外的人才來到台灣就好像回到家一樣。

最後陳建仁說，今天是一個很好的開始，希望這個美好的開始就是成功的一半，讓台灣的所有的高科技的產業，或者各式各樣的產業都能夠蓬勃發展，以拓展國際市場，也助於我國產業升級。