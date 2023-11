港特首李家超不出席APEC峰會 美專家：中美協商結果

港府昨公布,香港特首李家超「由於日程事宜」,不能代表香港出席亞太經濟合作會議(APEC)峰會,由財政司長陳茂波代為出席,並在英文新聞稿中更列明是代表特首出席(on behalf of the Chief Executive)。美國智庫專家形容,此次安排是中美協商結果。

李家超出任保安局長時,與多名港府官員於2020年遭美國政府制裁,維持至今。在美國爭取大陸國家主席習近平訪美下,年初一度傳出美國有意容許李出席APEC會議,在國內引起跨黨派反彈。據港媒此前報導,李家超日前答應出席11月中由香港及國際商會聯合舉辦的午餐會,與APEC峰會撞期。

香港《明報》1日報導,美國駐港澳前總領事唐偉康(Kurt Tong)出席亞洲協會活動時稱,不認為美國會在缺乏交換條件(quid pro quo)下,重新審視對港制裁措施。他說,看不到美國有意從根本上改善港美關係,又說需要時間透過兩地直接接觸,改善美方對香港的觀感。

曾任美國國安會中國事務主任、布魯金斯研究院中國中心主任何瑞恩(Ryan Hass)表示,中國大陸最高領導人優先尋求中美關係穩定,不希望香港參與APEC一事影響更高目標。他形容,「此次決定再度提醒,北京在判斷符合其最佳利益時,可以無情地務實」。

美國戰略暨國際研究中心中國研究主任白明(Jude Blanchette)稱,此次顯然是中美協商安排,避免直接「拒絕」李家超出席。「北京如今不需要回應李收不到邀請」。

行會成員湯家驊說,在美國不收回制裁下,李家超今次自動退出是「中間落墨」(折衷方案),是政治上的下台階。他說除面子問題,經貿問題也是財政司長負責,不認為改派陳茂波會打折扣,若北京為香港一成不變、不在中美關係多走一步,反而不理想。

大陸全國港澳研究會顧問劉兆佳說,在習近平可能出席APEC會議下,相信港府採取息事寧人做法,低調改派陳茂波出席。他說,香港應配合國家戰略部署,「沒有犧牲不犧牲的」。

與此同時,美國國務院發言人今早回覆《明報》詢問時稱,「邀請函發給作為APEC成員經濟體的香港」(an invitation letter was sent to Hong Kong as an APEC member economy),並歡迎陳茂波赴會。

報導指,美國國務院發言人回覆時,未特別提及是否拒絕李家超本人出席,但稱已一再表明必須根據美國法規參與APEC,包括制裁的法規。美方又稱,一直推進所有APEC成員有適當參與。