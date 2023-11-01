港特首李家超不出席APEC峰會 美專家：中美協商結果

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港府昨公布，香港特首李家超「由於日程事宜」，不能代表香港出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，由財政司長陳茂波代為出席，並在英文新聞稿中更列明是代表特首出席（on behalf of the Chief Executive）。美國智庫專家形容，此次安排是中美協商結果。

李家超出任保安局長時，與多名港府官員於2020年遭美國政府制裁，維持至今。在美國爭取大陸國家主席習近平訪美下，年初一度傳出美國有意容許李出席APEC會議，在國內引起跨黨派反彈。據港媒此前報導，李家超日前答應出席11月中由香港及國際商會聯合舉辦的午餐會，與APEC峰會撞期。

香港《明報》1日報導，美國駐港澳前總領事唐偉康（Kurt Tong）出席亞洲協會活動時稱，不認為美國會在缺乏交換條件（quid pro quo）下，重新審視對港制裁措施。他說，看不到美國有意從根本上改善港美關係，又說需要時間透過兩地直接接觸，改善美方對香港的觀感。

曾任美國國安會中國事務主任、布魯金斯研究院中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）表示，中國大陸最高領導人優先尋求中美關係穩定，不希望香港參與APEC一事影響更高目標。他形容，「此次決定再度提醒，北京在判斷符合其最佳利益時，可以無情地務實」。

美國戰略暨國際研究中心中國研究主任白明（Jude Blanchette）稱，此次顯然是中美協商安排，避免直接「拒絕」李家超出席。「北京如今不需要回應李收不到邀請」。

行會成員湯家驊說，在美國不收回制裁下，李家超今次自動退出是「中間落墨」（折衷方案），是政治上的下台階。他說除面子問題，經貿問題也是財政司長負責，不認為改派陳茂波會打折扣，若北京為香港一成不變、不在中美關係多走一步，反而不理想。

大陸全國港澳研究會顧問劉兆佳說，在習近平可能出席APEC會議下，相信港府採取息事寧人做法，低調改派陳茂波出席。他說，香港應配合國家戰略部署，「沒有犧牲不犧牲的」。

與此同時，美國國務院發言人今早回覆《明報》詢問時稱，「邀請函發給作為APEC成員經濟體的香港」（an invitation letter was sent to Hong Kong as an APEC member economy），並歡迎陳茂波赴會。

報導指，美國國務院發言人回覆時，未特別提及是否拒絕李家超本人出席，但稱已一再表明必須根據美國法規參與APEC，包括制裁的法規。美方又稱，一直推進所有APEC成員有適當參與。