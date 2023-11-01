換股完成！保瑞納入晨暉 瞄準全球9,500億美元保健品市場

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瞄準全球9,500億美元保健品市場，保瑞（6472）1日宣布，旗下保瑞聯邦（簡稱保聯）與晨暉（1271）換股完成，晨暉成為集團生力軍，11月起併入營收。

集團董事長盛保熙表示，晨暉具備高門檻的紅麴及益生菌原料製造相關應用技術，保瑞將力拚把晨暉這家台灣隱形冠軍推上國際舞台。

此換股案是由保聯普通股0.89股換發晨暉普通股1股，晨暉擬12月6日召開第二次股東臨時會改選董事，且將按雙方協議由保瑞集團推派4席董事（包含2席獨立董事）、晨暉推派3席董事（包含1席獨立董事）組成董事會，並推舉保瑞集團董事長盛保熙擔任晨暉新任董事長。

換股完成後，保瑞將持有晨暉36％股權，成為最大單一股東，預計從11月起開始合併營收。

根據市調機構GII研究數據顯示，從 2022 年到 2030 年，全球保健食品市場規模預計將以 5.87％ 的年複合增長率成長達到 9,500 億美元以上。保瑞目前以全球代工CDMO業務與全球銷售業務為兩大成長主軸，除了在全球共有七個可提供客戶大、小分子藥物一條龍服務的CDMO廠，產能為台灣最大外，同時也是亞洲少數擁有完整生產鏈的國際化製藥廠，並具有國際化的產品行銷優勢；未來保瑞也將透過現有資源與優勢，聯手晨暉打世界盃，將產品銷往全球。

保瑞表示，據市調公司尼爾森數據顯示，晨暉紅麴產品與益生菌產品在台灣保健營養品市場佔有率皆為領先。其與客戶合作「娘家大紅麴」日前更獲頒在國際上素有「亞洲保健品奧斯卡獎」之稱的全球營養成分獎（亞洲區）「草本類年度最佳產品」，這是第一次有台灣公司獲此殊榮，不僅大幅提升晨暉產品在國際市場能見度，更為其未來以自有原料品牌打入國際品牌客戶，進軍全球市場通路等策略奠定強大的競爭優勢。