「連續血糖監測」健保即起給付 符合條件省約4000元

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繼放寬孕婦使用血糖試紙後，健保署今宣布，11月起進一步放寬「連續血糖監測」支付條件。不同於傳統扎針的作法，「連續血糖監測」需將50元硬幣大小的儀器貼在手臂、肚子上3～5天，多用於情況嚴重的患者。過去第2型糖尿病患使用都需自費，但即日起，若診斷為妊娠糖尿病的第2型糖尿病者，也可獲得給付，而第1型糖尿病患的檢測也將從「間隔3個月」放寬為「間隔1個月」，每人1年限使用2次，每次給付4842點。健保署估計，1年將新增約512人次受惠，健保則每年新增約250萬元支出。

糖尿病為健保醫療花費的第3大疾病，年支出逾400億點。傳統測血糖的方式是扎針，但指尖血糖數值容易受到生活作息、胰島素劑量多寡及測量時間點等因素影響。因此，健保署2017年起給付第1型糖尿病、新生兒糖尿病或因胰臟切除術後所致的糖尿病個案接受「連續血糖監測」檢驗。

健保署醫務管理組組長劉林義指出，「連續血糖監測」是將50元硬幣大小的血糖感應針裝置於皮下，連續記錄3～5天長時間血糖波動數值，供醫療團隊釐清飲食、運動、睡眠、日常生活及藥物遵囑性對血糖影響，以利更精準開立降血糖用藥，目前每年約有1692人次使用。

考量孕程期血糖異常，可能導致高血壓、子癇前症、酮酸中毒，胎兒也較易發生先天性發育異常等風險，健保署即起將「懷孕之第2型糖尿病及妊娠糖尿病」納入給付範圍，希望透過提供連續性的血糖監測，降低併發症的風險，提高母嬰健康。與此同時，第1型糖尿病患的檢測也將從「間隔3個月」放寬為「間隔1個月」

劉林義表示，「連續血糖監測」每案給付4842點，每人每年可使用2次。若以1點1元來計算，每使用1次，健保即幫民眾省下4842元。健保署估計，新制上路後，1年將新增約512人次受惠，健保則每年新增約250萬元支出。