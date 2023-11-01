台股「萬六」保衛戰 群益證總座：明年景氣落底 首選市況回暖股

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美國聯準會（Fed）利率決策將登場，台股1日走高但上檔壓力沉重，然儘管台股9月重挫280點，且月均成交金額萎縮至2,670億元、月減逾2成，但群益金鼎證券（6005）9月每股稅後純益（EPS）仍有0.13元，維持與8月相近水準。

群益金鼎證券總經理李文柱1日出席群益捐血活動記者會時表示，國際局勢動盪，台股下探「萬六」測試支撐，估短期內可能維持在該點位附近震盪，加上外資今年再度由買轉賣，研判大盤落底後將先來回震盪測試，後市營運仍需謹慎應對，但市場均認同明年景氣將落底，預估選舉不確定因素解除後，行情可望緩步回升。

李文柱認為，半導體龍頭台積電及各大科技廠都逐漸釋出復甦訊號，明年總統大選仍有許多不確定性，預估選舉前市場可能持續量縮震盪，而明年首季選舉後將有機會緩步回升。

選股方面，儘管目前盤勢震盪，但明年經濟復甦確立，建議投資人現階段若要進場操作，可留意明年產業景氣可望明顯回暖之族群，如IC設計等；至於AI族群大趨勢仍在，且具實務應用題材加持，近期遇中美科技戰利空，加上類股漲多後籌碼紊亂，後續仍須等待籌碼沉澱，但整體而言，台灣為電子大國，半導體相關的產業都值得關注。

此外，群益金融集團近期在基金市場也大有斬獲，李文柱表示，野村臺灣新科技50 ETF 1日在台灣正式掛牌上市，且明年上半年也將至日本東京證交所掛牌，成為首檔台日證交所雙掛牌的ETF，群益也擔任銷售券商、協助銷售約30％，期許透過此次合作有望拓展公司經紀業務。

李文柱也點出，日本ETF市場規模高達6兆元，野村在日本ETF市占率就達43.5％，本次雙掛牌對台灣市場意義重大，將有助將後市國外資金流入台灣。