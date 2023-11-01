勞動部這補貼超級進補 這家人半年領40萬

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這家人半年領到40萬! 勞動部這補貼「超級補」 已有1百多萬人受惠

【旺得富理財網 王順泉】勞工「就業保險」包含失業給付、提早就業獎助津貼、職訓津貼、育嬰留職停薪津貼、以及失業健保費補助等。其中，育嬰留職停薪津貼自98年5月開辦以來，至今年7月底止，已有101萬餘人受惠；男性請領人數也由開辦當年的4千多人，增加至1年逾2萬多人，顯見分擔育兒責任的男性越來越多。

「育嬰留職停薪津貼」的請領資格，須具備下列3條件：

一、保險年資合計滿1年以上。

二、子女滿3歲前。

三、依性別平等工作法之規定，辦理育嬰留職停薪。

只要是家有未滿3歲幼兒，父親或母親依規定向公司辦理育嬰留職停薪，即可向勞保局請領育嬰留職停薪津貼。補助金額按留職停薪當月起前6個月平均月投保薪資的6成計算，加上政府自110年7月起另提供2成育嬰留職停薪薪資補助，共發給8成的津貼及補助。

此外，父母雙方可同時請領育嬰留職停薪津貼，等於1家可領到2份津貼，讓照顧年幼子女的父母更無後顧之憂。

勞保局舉例說明，如果父母兩人皆符合就業保險法請領規定，同時辦理留職停薪照顧小孩，則2人半年共可申請12個月的津貼加上薪資補助。假設2人之平均月投保薪資均為4.2萬元，每月2人各可領到3萬3600元，半年合計可領到40萬3200元。

勞保局提醒，育嬰留職停薪津貼可利用自然人憑證或虛擬勞保憑證，登入勞保局e化服務系統線上申請、委託投保單位線上申請、書面郵寄或親送至勞保局申請。請爸爸媽媽們要及時把握陪伴小孩成長的機會，不要忘了自己的權益。