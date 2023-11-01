全家自有品牌從食品擴至生活用品 明年挑戰50億元

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全家(5903)便利商店1日宣布自有品牌Fami Collection，將從食品擴及生活用品包括衛生紙、香氛與洗沐品等，以去年總營收占比5％約35億元，今年再添增生活餐廚用品上看40億元，明年挑戰50億元。

全家商品本部長李慶賢指出，自2013起日本宣布全家全球化後，台灣全家即發展自有品牌Fami Collection，有別市場打價格戰，全家一開始就走價值戰，在無法提供大量架上陳列，以消費需求及市場趨勢做出更具價值商品，第一價值安全安心，尤其食安風暴後以簡單少添加為前提，與慈悅clean label先認證，十年來計開發出250項累計銷售300億元，目前雙潔淨比例超過98％，2024挑戰食品類100％無添加品項翻倍。此次跨足日用品約30項商品，均一價79元與個人湯品(與台酒聯名湯品)等。

全家自即日起於全台4200家均設FMC專區，目標客族鎖定單身頂客族，包括家用紙品、餐廚用品、個人洗沐與居家香氛，此四大項在居家消費就占四成，其中包括與正隆合作推出三層抽取式衛生紙，並以24入大規格便利商店首見銷售。

此外，需求日益增多的洗臉乾溼兩用巾、溼紙巾擦溼巾與餐巾紙等，均無添加酒精，而餐廚用品則堅持無雙酚，洗沐用品只添加必要性的天然起泡劑與天然植物精油等，居家香氛的香氛包則添加珪澡土具吸溼效果。

全家指出，目前自有品牌商品銷售最好還是衛生紙，而食品類則以飲料最多，像是蜂蜜水銷售佳，單純簡單的蜂蜜與水原料，十年來也凝聚不少粉絲。