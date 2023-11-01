勤業眾信：政策優化與產業供應鏈多元化 助氫能發展

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勤業眾信聯合會計師事務所今（1）日發布《全球氫能源市場展望：綠氫如何重塑全球能源格局》報告，根據Deloitte全球（Deloitte Global）氫能發展路徑探索模型 （Hydrogen Pathway Explorer, HyPE），潔淨氫能將是實現碳中和與因應氣候變遷的關鍵。

若想在 2050 年實現全球碳中和，潔淨氫能市場產能須於2030 年達到 1.7 億噸氫氣當量，2050 年達到 6 億噸氫氣當量，而政策與產業供應鏈佈局是決定性影響因素。

勤業眾信聯合會計師事務所能源資源與工業產業負責人溫紹群表示，國際能源署（IEA）指出若於 2050 年達成淨零排放目標，氫能需至少占整體能源使用 13％，然而截至2021年，氫能僅占全球能源使用之2.5％，顯示氫能發展刻不容緩，其中潔淨氫更是促成去碳化的關鍵。

潔淨氫能技術之生產過程不會產生碳排，為真正永續之技術解決方案，是全球建構能源韌性，促成永續發展的關鍵。

勤業眾信聯合會計師事務所電力、公用事業與再生能源產業負責人林孟衞指出，氫能產業的擴大不僅推動了再生能源的部署，有助於實現電動化和去碳目標，還可透過豐富供應商結構增強能源系統面對地緣政治衝擊的韌性。

潔淨氫的生產投資涉及太陽能發電設備、電解場、運輸設備等建置，透過審慎評估投資標的，多方部署提升供應鏈韌性。