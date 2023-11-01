首屆白海豚守護表揚大會 合作與法制齊努力

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為感謝漁民對白海豚保育的努力，昨日海洋委員會於彰化鹿港舉辦「112年推動白海豚在地連結年度表揚活動」，表揚漁民參與白海豚海上目擊回報，受獎漁民也於活動中分享目擊經驗，現場宣達白海豚保育成果及在地參與精彩過程，期望讓民眾瞭解白海豚的生態習性及保育重要性。

海洋委員會主任委員管碧玲於大會中對漁民表達誠摯感謝之意，特別提到在海委會及海保署的推動下，漁業與保育是可以共存共榮的，透過漁民對白海豚保育的協助，同時促進漁業資源的永續，並期待未來持續與漁民合作，守護白海豚孩子的成長。管碧玲說明，海洋提供了人類淡水與50%的氧氣，顯示海洋的重要性。也特別提到海委會推動在地創生及在地守護計畫，希望能廣邀各界民間團體爭取補助。此外，海委會重視漁民作業的安全，9月發生遠洋漁船船長血壓飆高，特別派遣海巡艦千里送藥，航行3,000浬，共花費12天，安全送達，海委會主動提報行政院召開跨部會協商，保障漁民作業時的安全。

管碧玲特別強調，海委會現階段致力推動海洋保育法，將持續與各區漁會總幹事及漁民溝通，讓漁民瞭解海洋保育法草案目前的版本對於臺灣漁業權益的保護是最周全的，在此感謝各位夥伴做為最佳共同守護海洋的力量，讓我們共同努力在這個會期能通過這超黨派的重要法制。

管碧玲指出，海保署自110年開始與通苑、南龍、臺中、彰化、雲林及嘉義區等6區漁會合作，成立白海豚巡護艦隊，感謝各區漁會邀集漁民參與白海豚目擊回報，支持白海豚保育行動，同時請漁民於目擊白海豚時主動降低船速，利用手機或相機記錄白海豚，至今已有超過250位漁民加入群組，累積152筆白海豚回報資料，海保署也提供每筆目擊紀錄1,000元獎勵金，也歡迎漁民持續回報。其次，也感謝海巡署自107年起於執行勤務時協助回報白海豚目擊紀錄，迄今已累計253筆資料，也感謝海巡同仁的辛勞，未來將提供海巡同仁目擊回報獎勵。期望未來繼續與漁民及海巡共同守護白海豚，讓自然保育、人民生計及經濟發展共存共榮。

海保署說明，該署也自110年起由海洋保育巡查員持續執行白海豚陸地觀測，並與台灣蠻野心足生態協會等民間團體合作，共有5群次、12隻次的白海豚目擊紀錄目擊。海上目視今年已目擊5群次白海豚育幼群，觀察到幼豚穩定成長，海保署也透過監測水質及葉綠素a等環境因子，相信透過棲地監測及維護，能守護白海豚孩子的成長，讓白海豚族群生生不息。

今年海保署與社團法人台灣蠻野心足生態協會合作，將當地政府、漁會、在地團體、教師和居民聯繫在一起，除「白海豚巡護艦隊」已回報超過70筆白海豚目擊資訊，亦舉辦白海豚共識工作坊、白海豚導覽解說培訓課程和海洋生態旅遊，使漁民能參與保育工作，並以白海豚目擊回報獎勵金及漁民導覽生態旅遊方式，提供漁民額外經濟機會。

參與領獎的漁民苗栗區漁會王世通船長分享，這次活動讓他更瞭解白海豚保育工作的重要性，並激發對海洋保育的熱情。漁民也提到，對白海豚族群的減少感到憂心，並號召漁民夥伴及相關單位共同維護白海豚棲地環境，期望讓白海豚數量能持續增加。海保署署長黃向文指出，本次活動強調保護台灣白海豚的重要性，並表揚參與者在保育工作中的貢獻，希望繼續鼓勵更多民眾參與保護台灣白海豚，以確保這個珍貴物種的永續生存，一起守護台灣白海豚的未來。