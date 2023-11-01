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JURA吉拉雪莉15年RESERVE濃郁滑順尾韻悠長的不凡風味獨獻台灣新上市!

「吉境藝享」藝覽英國No.1的吉致風味

  • 工商時報 黃志懋
遠道而來，淬釀不凡! 英國連續三年最暢銷No.1的「吉拉單一麥芽威士忌」，發表獨獻台灣極致佳釀「吉拉雪莉15年RESERVE」全新上市。圖/尚格酒業提供
遠道而來，淬釀不凡! 英國連續三年最暢銷No.1的「吉拉單一麥芽威士忌」，發表獨獻台灣極致佳釀「吉拉雪莉15年RESERVE」全新上市。圖/尚格酒業提供

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英國連續三年最暢銷No.1的「吉拉單一麥芽威士忌」，以漂亮的曲線瓶身及細緻、明亮酒液，在競爭的威士忌市場中綻放獨特光芒。2020年「吉拉雪莉12年」在台上市，帶領吉拉業績成長300%，創下業界銷售奇蹟；日前專程來台的吉拉全球品牌大使Andrew Lennie帶來另一款獨獻台灣的新品「吉拉雪莉15年RESERVE」，這款由吉拉與台灣團隊共同研發，專為台灣酒迷們呈現的極致佳釀，特別挑選42.8%的最佳酒精濃度裝瓶，歷經15年的時光沉澱，以濃郁滑順、尾韻悠長的不凡風味獨獻台灣。

總代理尚格酒業董事長奚大寧表示，吉拉是威士忌發源地英國連續三年(2020,2021,2022)銷售第一名的單一麥芽威士忌品牌。2020年為台灣銷費者量身打造了吉拉雪莉12年，在短短三年內就讓品牌的業績成長了3倍。今年我們發表推出的「吉拉雪莉15年RESERVE」，歷經15年的時光沉澱，以濃郁滑順、尾韻悠長的不凡風味獨獻台灣。吉拉雪莉15年RESERVE的外盒，更延續吉拉一貫的木紋年輪設計，象徵綿延的生命力，如同吉拉的品牌歷程，不斷發展、綻放光華；並選用象徵吉利的紅色與賦予貴金屬質感的玫瑰金，與「吉拉」的「吉」字完美呼應。融合了熱情祝福以及文化象徵，適合贈與不凡好友，作為生命中特別時刻的見證。

「吉拉雪莉15年RESERVE」發表品酩會「吉境藝享」，由甫獲得The Keepers of the Quaich的台灣吉拉品牌大使Ken(左起) 、尚格酒業行銷總監Gity、尚格酒業董事長奚大寧及吉拉全球品牌大使Andrew Lennie共同帶領來賓品酩，一起共同感受吉拉雪莉15年RESERVE的吉致風味。圖/尚格酒業提供
「吉拉雪莉15年RESERVE」發表品酩會「吉境藝享」，由甫獲得The Keepers of the Quaich的台灣吉拉品牌大使Ken(左起) 、尚格酒業行銷總監Gity、尚格酒業董事長奚大寧及吉拉全球品牌大使Andrew Lennie共同帶領來賓品酩，一起共同感受吉拉雪莉15年RESERVE的吉致風味。圖/尚格酒業提供

發表會現場以「吉境藝享」的探索式品酩體驗作為主軸，透過展覽空間的三大展區，帶領消費者旅行、探索、沉浸大文豪喬治·歐威爾筆下世界最遙遠的海角吉拉秘境。並由吉拉全球品牌大使Andrew Lennie及甫獲得The Keepers of the Quaich的台灣吉拉品牌大使Ken共同帶領品酩，深度感受品味吉拉雪莉15年RESERVE的吉致風味。

吉拉酒廠矗立於離台灣近一萬公里、蘇格蘭遺世獨立的吉拉島上，吉拉JURA為蓋爾語中「紅鹿」之意，島上5,000頭鹿對映著212位島民，一條路、一家人與一座酒廠共生共融。吉拉「吉境藝享」展區中利用地面投影搭配巨幕影像，吉拉島唯一、如同島嶼主動脈的一條路便在眼前展開。圖/尚格酒業提供
吉拉酒廠矗立於離台灣近一萬公里、蘇格蘭遺世獨立的吉拉島上，吉拉JURA為蓋爾語中「紅鹿」之意，島上5,000頭鹿對映著212位島民，一條路、一家人與一座酒廠共生共融。吉拉「吉境藝享」展區中利用地面投影搭配巨幕影像，吉拉島唯一、如同島嶼主動脈的一條路便在眼前展開。圖/尚格酒業提供
吉拉特別打造的「吉境藝享吉拉酒吧」，入內品酩由美國白橡木波本桶、法國一級酒莊紅酒桶陳年的吉拉18年和全新上市的吉拉雪莉15年RESERVE。雪莉桶柔順的香甜口感，揉合絲滑可可、木質香料和獨特的無泥煤海洋氣息，無窮回味的飽滿層次，為吉拉「吉境藝享」的品酩體驗畫下句點。圖/尚格酒業提供
吉拉特別打造的「吉境藝享吉拉酒吧」，入內品酩由美國白橡木波本桶、法國一級酒莊紅酒桶陳年的吉拉18年和全新上市的吉拉雪莉15年RESERVE。雪莉桶柔順的香甜口感，揉合絲滑可可、木質香料和獨特的無泥煤海洋氣息，無窮回味的飽滿層次，為吉拉「吉境藝享」的品酩體驗畫下句點。圖/尚格酒業提供

「吉境藝享」發表會現場，將孕育吉拉威士忌的蘇格蘭吉拉島打造為吉拉秘境，消費者透過縮時旅行，造訪遠在一萬公里外的吉拉島，展開秘境島遊。展區利用地面投影搭配巨幕影像，吉拉島唯一、如同島嶼主動脈的一條路便在眼前展開。「吉拉JURA」為蘇格蘭蓋爾語中紅鹿的意思，消費者吹響「吉拉鹿笛」，吸引島上的原住民- 5,000頭紅鹿現蹤；緊接著畫面流轉至吉拉純淨風土，以及推動吉拉揚名國際、淬釀不凡的212位島民輪廓。凝聚綿延火山群和蔚藍海岸所孕育的獨特風土特色和人文精神，將一座島、一條路、一間酒廠、一家人的熱情醇厚風味於三大展區呈現。在秘境島遊的尾聲，地面投影驚喜轉為流淌的酒液，進行吉拉雪莉12年的品酩體驗，琥珀色的液體，太妃糖般的香氣，融合葡萄乾和柑橘，將島嶼靈魂及美好時光，幻化為甜順的滴滴酒液。接著，消費者進入「吉拉酒吧」，在雙品牌大使Andrew及Ken的雙人引導中，品酩由美國白橡木波本桶、法國一級酒莊紅酒桶陳年的吉拉18年和全新上市的吉拉雪莉15年RESERVE。雪莉桶柔順的香甜口感，揉合絲滑可可、木質香料和獨特的無泥煤海洋氣息，無窮回味的飽滿層次，為吉拉「吉境藝享」的品酩體驗畫下句點。

獨獻台灣的「吉拉雪莉15年RESERVE單一麥芽威士忌」，經島嶼區最高聳28呎蒸餾器蒸餾工序，起初於美國波本橡木桶中熟成，而後轉往來自雪莉桶原鄉西班牙赫雷斯(Jerez)地區頂級手工Oloroso雪莉桶中窖藏。首次整合酒廠獨特的雙軌風格：雄渾的海洋風格與細緻的果香風格，以傳世雪莉配方，特別設定的42.8%酒精濃度，締造出滿溢果香，濃郁滑順，尾韻悠長的風味。建議售價：1,850元。圖/尚格酒業提供
獨獻台灣的「吉拉雪莉15年RESERVE單一麥芽威士忌」，經島嶼區最高聳28呎蒸餾器蒸餾工序，起初於美國波本橡木桶中熟成，而後轉往來自雪莉桶原鄉西班牙赫雷斯(Jerez)地區頂級手工Oloroso雪莉桶中窖藏。首次整合酒廠獨特的雙軌風格：雄渾的海洋風格與細緻的果香風格，以傳世雪莉配方，特別設定的42.8%酒精濃度，締造出滿溢果香，濃郁滑順，尾韻悠長的風味。建議售價：1,850元。圖/尚格酒業提供

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