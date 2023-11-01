《電週邊》法說後…致伸跳水跌落半年線

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【時報記者任珮云台北報導】致伸(4915)法說會後，今早股價跳水，一舉跌破季線和半年線。造成股價跳水，市場推測經營階層對4Q營收展望保守，且明年上半年的能見度不佳等因素有關。但法人認為，公司產品組合轉佳，且材料與成本管控，使得獲利仍可以維持，目前潛在現金殖利率 5.6%。法人給予「中立」評等。

致伸3Q營收比重，資訊產品佔47%、智慧生活佔25%、車用/智慧物聯佔27%。客戶包括:Bose、亞馬遜、Dell、HP、聯想、TESLA與雷蛇等。

致伸3Q營收157.23億元，季減2%，受惠於產品組合優化，毛利率16.3%，稅後EPS 1.6元。致伸近年朝高附加價值產品發展，車用/智慧物聯（AIoT）比重逐年提升，由2021年第二季14%增加至2023年第三季27%。

造成3Q獲利表現略低於預期的因素:一、整體市場疲弱，PC/筆電/電競及多功能事務機/消費性聲學等需求放緩；二、部分新專案遞延；三、專業聲學受客戶庫存調節影響營業費用。

展望4Q，致伸經營階層認為，受到通膨及升息等嚴峻挑戰，庫存調整已近尾聲，整體需求仍待觀察。法人估4Q營收152.6億元，毛利率16.07%，稅後EPS1.47元。