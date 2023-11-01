實踐ESG！群益捐血活動16周年 合計募集近20萬袋熱血

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適逢秋冬季節用血量增加，全台血庫告急，群益金融集團1日舉辦「群起獻愛心，傳遞幸福公益」捐血活動啟動儀式，今年力拚捐出1,500袋血，群益金鼎證券總經理李文柱表示，群益捐血活動已邁入第16年，期間累計捐血近20萬袋，即日起至年底在全台18個據點舉辦捐血活動，且凡捐血就能可獲得精美贈品乙份，鼓勵全體員工挽起袖子「熱血做公益」。

群益金融集團長期投入各項公益活動，捐血活動今年喊出「群益跳起來，捐血一起來！」群益員工熱情高高跳起，號召民眾捐出熱血，為醫院患者提供急需的血液庫存。

進入秋冬是心血管疾病好發的季節，氣溫驟降使用血需求持續增加，導致血液供不應求，李文柱表示，國內醫院用血需求大，群益鼓勵全體員工挽起袖子熱血做公益，也號召更多民眾一同加入行列，關懷社會傳遞幸福，為血荒季節注一份心力。

台灣血液基金會執行長魏昇堂則表示，據健保署統計，每年全台大約有70萬人次輸血，過去大家常聽到「捐血一袋、救人一命」，但其實捐血中心會將一袋全血製作成包含紅血球、血漿及血小板三項，所以民眾捐出一袋血就能拯救三個生命；而群益金融集團16年來已計募集近2萬袋熱血，相當感謝企業的熱情推動，也呼籲社會大眾齊力投入、完成救人任務。

每年「群起獻愛心，傳遞幸福公益」捐血日已是群益金融集團年度盛事，成為群益員工定時參加的公益活動，許多員工皆養成捐血的好習慣，實踐「捐血一袋，救人一命」理念，不僅在職場上有專業的表現，在社服務上更是不遺餘力，連續多年獲頒「捐血績優團體」肯定。

群益金融集團即日起至12月底，將在全台18個據點接力舉辦捐血活動，今年更特別與信望愛智能發展中心作，認購愛心精油甜甜圈手工皂及環保小麥桿餐具，民眾於指定地點捐血即可獲得禮品乙份（二件組），期望能提升捐血意願、緩解血荒，且民眾在捐血的同時也能為環保、社會公益盡一份心力。

群益金融集團企業核心值「群益關心您」，長期投入社會關懷行動，「群起獻愛心，傳遞幸福公益」16年期間累積逾1.5萬袋熱血，未來也將持續秉持一貫信念，善盡永續發展責任。