大谷翔平紀錄片 松井秀喜、恩師栗山英樹助陣

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串流強檔新片陸續推出，美國職棒日本球星大谷翔平的首部紀錄片「大谷翔平：超越夢想」17日上線Disney+，製作單位搶先揭露登場嘉賓包含日本傳奇名將松井秀喜與恩師栗山英樹。

在這部一窺大谷翔平輝煌職業生涯背後點滴的紀錄片中，有許多令人驚喜的受訪者，如大谷翔平的日本恩師栗山英樹、前美職傳奇球星「哥吉拉」松井秀喜、教士隊日籍投手達比修有，還有「神之右手」佩德羅．馬蒂內茲（Pedro Martinez）與前洋基251勝名投C.C. 沙巴西亞（CC Sabathia）。

大谷翔平本人在紀錄片裡吐露決定加入洛杉磯天使隊的契機，贏得2023年世界棒球經典賽冠軍的心情，以及如何克服每一次的傷痛和挑戰等心境。

另外，末日生存影集Sweet Home第2季將於12月1日回歸，Netflix今天釋出最新預告，宋江再度飾演特殊感染者車賢秀，全身鮮血地被關進鐵籠，更被帶到神祕的地方宣告：「車賢秀的第1次MH5實驗開始。」

主要演員宋江、李陣郁、李施昤、高旻示等主要演員全數回歸，在第2季劇情中，他們與倖存者離開第1季社區「綠之家」，踏入外界與其他怪物對抗，並在體育場的殘骸上建立新社區，卻不能放下警惕。因為他們在不斷與怪物打鬥的同時，還得對抗內心的變異慾望。

Sweet Home導演李應福表示：「第1季深刻描繪在綠之家這個封閉空間中的緊張和恐懼，而第2季設定在一個開放空間中，帶入全新的角色和怪物，將引起全球觀眾對於新一季的好奇！」

李陣郁表示，第2季將與原始網路漫畫有更不一樣的世界，隨著世界的擴大，將有更多可以讓觀眾思考的內容。