對抗剪線潮 有線電視朝固網寬頻、智慧家庭轉型

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

有線電視剪線浪潮持續，業者轉型刻不容緩，大豐電預計年底前達成寬頻滲透率70%，中嘉集團創新資費推升營運動能，未來將持續投入網路建設，持續整合並擴大經營區版圖。

據國家通訊傳播委員會（NCC）公布112年第2季有線電視訂戶數459萬3341戶，年減約10萬戶，明年Disney集團旗下11個頻道將全面退出台灣市場，為了因應消費者收視習慣改變的趨勢，許多有線電視系統經營者紛紛轉型發展，固網寬頻、智慧家庭以及多元收視等客製化收視內容，成為有線電視系統經營者的新運營主流選擇，也是營收的支撐力。

有線電視及寬頻業者大豐電公告前3季財報，前3季合併營收新台幣15.4億元，年增3.3%，每股盈餘（EPS）2.7元，創歷年同期最佳。

大豐電旗下品牌「大大寬頻」前3季營收達5.05億元，占合併營收32.6%，較去年同期成長17.1%；總戶數超過15萬戶，淨增1萬4000戶，單裝寬頻用戶也較同期增加32%。

有線電視剪線浪潮來臨，但大豐電發言人劉家君表示，許多民眾仍習慣利用有線電視48到59頻道收看新聞，體育賽事區塊也是民眾休閒生活的重心之一，足見有線電視仍有著不可或缺的必要性。為了增進民眾收視的豐富度，會持續與產業中不同平台交流合作，而在這波迪士尼集團退出台灣有線電視市場的急流中，會選擇以更多元、新穎的頻道內容提供消費者收視，再度吸引視聽眾回流。

大豐電董事長張銘志表示，有線電視用戶衰減是既定的事實，轉型發展固網寬頻及智慧家庭業務，才是細水長流發展的當務之急。大豐持續優化FTTH對稱頻寬及光纖到府技術，也與電信運營商合作，跨足數位匯流，持續拉升寬頻申裝動能且同步減緩有線電視用戶流失。

他表示，家用寬頻市場已成兵家必爭之地，但低價化並不是大豐的目標，「大大寬頻」目前可支援新北、桃竹苗、台中、高雄，後續將繼續推進寬頻滲透率，預計年底前達成寬頻滲透率70%及品牌用戶數50萬戶。

中嘉集團指出，今年第3季受惠中嘉寬頻正式進駐新北市板橋土城地區，以及推出業界首創「計量光纖」創新資費及持續優化網路品質，持續推升營運動能，繳出寬頻申辦量連續2個月雙位數成長，高速率資費申辦占比年增逾24%。