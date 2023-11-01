香港第3季GDP增4.1％低於預期 全年增長達標有難度

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

港府統計處昨公布，香港第3季本地生產總值（GDP）預估按年增長4.1％，遠遜市場預期。港府8月估計2023年經濟增速區間的下限為4％，分析師指出，利率高企（處於高位）對香港消費、旅客、投資、外貿皆有影響，預期第4季增長會與第3季相近，較難達到港府先前的預期。

香港《明報》1日報導，總結今年前3季，香港GDP增長2.8％，第4季增速需要有7.5％，才能達到全年增長4％。港府將於10日公布今年經濟修訂預測。港府發言人表示，展望未來訪港旅客和私人消費將繼續支持年內經濟增長，不過地緣政治緊張、金融狀况偏緊、外圍環境困難，將續令貨物出口、投資和消費氣氛受壓。

恒生經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，增長低於預期主要是因為第3季貨物出口按年下跌8.6％，雖然已較第2季的15.1％跌幅收窄，反映外圍經濟環境較差，香港出口難免受到影響，後續增長較難估計，取決於歐美經濟在高息環境下的表現。

而2022年第4季香港仍受疫情影響，在低基數下，薛俊昇預期2023年第4季經濟增長與第3季相若或稍微加快，但較難達到7.5％、意味全年GDP增長要達到4％亦有難度。而明年基數提高，GDP按年增長或較今年略低。

報導指，私人消費為香港GDP的主要組成部分，占整體約6成，今年第3季按年增長6.5％，較第2季增速放緩1.2個百分點。港元跟隨美元上升，港人外遊成本減低但不利旅客訪港。

對此，星展香港經濟師謝家曦表示，第3季GDP增長未如預期，受私人消費增長放緩和出口下跌影響，港元跟隨美元兌其他貨幣上升，當季服務輸入增長28.5％高於服務輸出的24％增長，反映港人外遊增加高於旅客訪港。

謝家曦續指，高息除了令歐美經濟有暗湧，也影響大陸內地減息刺激經濟的空間，對出口有影響。他認為，香港短期經濟取決於利率，只要持續高企，香港經濟恢復仍會相當緩慢。