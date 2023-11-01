中央金融工作會議釋訊號 加強服務實體、全面監管兩手抓

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大陸中央金融工作會議近日在北京舉行，大陸國家主席習近平主持並要求，下一步目標要建設金融強國，並致力防風險下包含全面加強監管，對當下與未來一段時間的金融發展藍圖釋出重要訊號。大陸專業機構與學者解讀，金融服務實體經濟是本次會議重點，預計將注重跨逆週期調節、貨幣政策與支持點名的5大領域；防風險部分「依法將所有金融活動全部納入監管」，並持續關注房地產與地方債等。

中信證券表示，具體看此次會議針對金融服務實體經濟、資本市場建設、風險化解、金融開放等諸多市場關切問題做出政策部署。尤其金融服務實體經濟是本次會議的重點，預計人行將更加注重做好跨週期和逆週期調節，創新結構性貨幣政策工具，支持重點領域和薄弱環節，維護匯率穩定。

據中新網引述上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，更加注重做好跨週期和逆週期調節，既需要對短期經濟的波動有效的熨平，也要培育長期的新週期的增長動能。短期與長期的跨週期二者間有效協同，這在未來一段時間都是重點。

針對會中指出做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融5篇大文章。曾剛指出，普惠金融、養老金融是目前的薄弱環節，科技金融、綠色金融、數字金融是發展的重點領域，清楚章描述未來重點發展的主要方向。

中金公司認為，金融服務實體經濟高品質發展的任務進一步清晰。預計未來更多金融資源或向這些具體方向傾斜；曾剛指出，要進一步降低實體經濟的實際融資成本。結構上要加強對重大戰略、重點領域和薄弱環節的優質金融服務。

而會議中也強調堅持防範化解金融體系風險的主線。包括部分中小金融機構風險、房地產風險、地方政府債務風險。銀河證券分析短期而言，2024年政策方向可能延續對房地產業的寬鬆政策，同時構建房地產業新發展模式；中長期政策方向上，防範化解房地產市場風險、加速構建房地產業新發展模式將是兩條核心主線。

此外，會中強調要依法將所有金融活動全部納入監管，全面強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，嚴厲打擊非法金融活動。招聯首席研究員董希淼分析，從當前金融業發展趨勢特徵來看，金融業跨市場、跨行業、跨領域的交叉性金融產品不斷湧現，風險更趨隱蔽複雜與傳染性，必須進一步加強和改進金融監管。