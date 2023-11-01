睽違30年雲林重見石虎蹤跡 石虎保育拼圖再增一塊

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雲林縣林內鄉坪頂村出現石虎！農業部林業及自然保育署南投分署偕同屏東科技大學，2019年起意外在雲林縣的淺山林內鄉坪頂村、湖本村、林茂村、古坑鄉新庄村拍到7筆石虎照片，但數量多少無法確定。這是繼1988年雲林縣古坑鄉石虎新聞紀錄以來，再傳出石虎消息，台灣石虎分布的保育拼圖也將拼湊完整。

林保署南投分署自2018年起委託屏東科技大學蘇秀慧老師團隊辦理「雲林湖本八色鳥野生動物重要棲息環境之台灣獼猴族群與人猴衝突調查」計畫，架設紅外線自動照相機監測獼猴利用農田環境的動態。

令林保署人員十分驚喜的是，2019年4月間在雲林縣林內鄉與南投縣竹山鎮交界處的自動相機居然拍到第一筆石虎影像；2020年及2022年又在林內鄉坪頂村、湖本村、林茂村監測到4筆石虎紀錄。今年（2023年）林內鄉坪頂村及古坑鄉新庄村持續記錄到3筆石虎現蹤紀錄。

林保署指出，石虎僅在苗栗、台中、南投有穩定族群，新竹、彰化、嘉義、台南近年也有零星發現，雖然雲林縣石虎紀錄不多，但確為南投地區石虎往南擴散的重要區域，也是將台灣中部與南部石虎棲地串接的重要節點。

林保署說，2021年農業部生物多樣性研究所曾在於南投縣竹山鎮野放2隻石虎掛追蹤器的失親幼獸，該2筆野放紀錄可看出個體活動沿著清水溪及其支流跨到雲林範圍。

南投分署表示，國土生態綠網6條區域保育軸帶中，本次石虎現蹤於「濁水溪流域保育軸帶」與「斗六丘陵淺山農地保育軸帶」。溪流是野生動物重要遷徙的路徑，南投分署正積極與經濟部水利署第四河川分署共同合作將河川藍帶與周邊綠帶串連成藍綠網絡保育各物種。

南投分署強調，未來也期待雲林縣政府加入，共同推動瀕危物種生態服務給付，讓當地更多農友認識石虎進而改善石虎棲地品質，讓石虎能有更多安全活動、覓食的棲地。