支持巴勒斯坦！葉門叛軍正式向以色列宣戰

【中時新聞網 黃凡甄】以哈衝突進入26天,以色列毫無停火意願,持續以砲火猛烈轟炸加薩走廊,造成超過8500名巴勒斯坦人喪生。葉門叛軍「青年運動」(Houthi)昨天宣布,已經朝以色列發射大量彈道導彈和無人機攻擊,並警告戰火「將進一步擴大」。

綜合路透社、半島電視台報導,葉門距離加薩超過1600公里,不過自巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)上月7日突襲以色列後,葉門反政府武裝組織「青年運動」也立刻加入行動,數日來已發動3波攻擊,昨(31)日的攻擊行動遭到以色列防空系統攔下。

該組織發言人薩里(Yahya Saree)譴責以色列「不斷犯下罪行」,導致中東衝突持續擴大,然而他們不會袖手旁觀,未來還會繼續發動攻擊,「幫助巴勒斯坦人取得勝利」。

卡內基中東中心(Carnegie Middle East Center)研究員阿里(Mohanad Hage Ali)認為,以色列必須避免與中東各勢力「全面開戰」,否則一旦大戰開打,來自四面八方的火箭「可能會擊垮它的防空系統」。

加薩戰爭目前已進入地面戰,以色列除了要對付哈瑪斯之外,也同時和北邊鄰國黎巴嫩真主黨(Hezbollah)交火,南北夾擊的情況下,還要騰出軍力對付葉門叛軍的「新戰線」,考驗著以色列與西方大國的政治智慧。

文章來源:Yemen's Houthis enter Mideast fray, hardening spillover fears

文章來源:Yemen’s Houthis say they launched ballistic missiles, drones at Israel