支持巴勒斯坦！葉門叛軍正式向以色列宣戰

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【中時新聞網 黃凡甄】以哈衝突進入26天，以色列毫無停火意願，持續以砲火猛烈轟炸加薩走廊，造成超過8500名巴勒斯坦人喪生。葉門叛軍「青年運動」（Houthi）昨天宣布，已經朝以色列發射大量彈道導彈和無人機攻擊，並警告戰火「將進一步擴大」。

綜合路透社、半島電視台報導，葉門距離加薩超過1600公里，不過自巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）上月7日突襲以色列後，葉門反政府武裝組織「青年運動」也立刻加入行動，數日來已發動3波攻擊，昨（31）日的攻擊行動遭到以色列防空系統攔下。

該組織發言人薩里（Yahya Saree）譴責以色列「不斷犯下罪行」，導致中東衝突持續擴大，然而他們不會袖手旁觀，未來還會繼續發動攻擊，「幫助巴勒斯坦人取得勝利」。

卡內基中東中心（Carnegie Middle East Center）研究員阿里（Mohanad Hage Ali）認為，以色列必須避免與中東各勢力「全面開戰」，否則一旦大戰開打，來自四面八方的火箭「可能會擊垮它的防空系統」。

加薩戰爭目前已進入地面戰，以色列除了要對付哈瑪斯之外，也同時和北邊鄰國黎巴嫩真主黨（Hezbollah）交火，南北夾擊的情況下，還要騰出軍力對付葉門叛軍的「新戰線」，考驗著以色列與西方大國的政治智慧。

文章來源：Yemen's Houthis enter Mideast fray, hardening spillover fears

文章來源：Yemen’s Houthis say they launched ballistic missiles, drones at Israel