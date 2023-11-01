《櫃買市場》台灣企業日線上論壇6日開跑 上市櫃共13家公司參與

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【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心將於11月6日至23日與舉辦「台灣企業日線上論壇」海外法人說明會，此次線上論壇為期3周，邀請具特色的12家上櫃公司及迅得(6438)1家上市公司參與，讓外資法人可廣泛且深入地瞭解上櫃市場具特色的公司。

截至10月27日止，外資在櫃買市場買賣成交占比達21.24%，相較去年的20.46%，呈現逐步成長趨勢，相較2010年底的11％，成長更是將近1倍，可以看出外資相當認同櫃買市場及上櫃公司發展，國際資金持續投入。

櫃買中心表示，新冠疫情解封後首年，櫃買中心已規劃辦理多場實體及線上的海外法人說明會，積極搭建公司與外資法人的對談橋樑，為提升上櫃公司之國際能見度，此次活動共邀集資本市場中具特色的13家上(市)櫃公司參與，活動期間將與主要來自歐洲的機構投資人以線上會議方式進行會談，此次參與活動的公司分別包含(依股票代號排列)穩懋(3105)、大學光(3218)、雙鴻(3324)、力旺(3529)、寶雅(5904)、耕興(6146)、旺矽(6223)、胡連(6279)、精測(6510)、是方(6561)、91APP*-KY(6741)、意德士科技(7556)等12家上櫃公司，及迅得1家上市公司。

櫃買中心將持續積極辦理海外法人說明會活動，在既有的成果上，繼續努力提升國際投資人對優質上櫃公司及櫃買市場的全面認識。