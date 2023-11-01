8大官股砸320億護盤 敲進00878四檔高息ETF 賣這2檔6萬張

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【旺得富理財網 旺得富編輯中心】台股就是跌不下去？今10點過後一度摜破萬6大關，8大官股進場護盤隨即跳升反彈，累計過去13個交易日，8大官股買超台股超過320億元，昨天砸52.6億元，敲進剛宣布配息0.35元的00878、0056、00929、00919等4檔高股息近2萬張，反手賣超前些日子大買的元大美債20正2和國泰20年美債正2共計6.5萬張。

這兩天台股上演開高走低戲碼，昨以16,001點險守「萬六」，累計10月下跌352點，連續3個月收黑。對此，金管會證期局副局長黃厚銘信心喊話，台股今年以來表現僅次於日本，截至10/30止台股漲幅14.23％，日本漲幅17.64％、韓國漲幅3.32％、上海跌幅2.19％、新加坡跌幅5.75％、深圳跌幅9.88％、香港跌幅12.01％。

黃厚銘表示，外資雖對台股提款1,276.93億元，但台股日均成交量仍有2,769億元，還較去年同期多11％；而融資斷頭指標的「信用交易擔保維持率」也有168.0％。

著眼於明年選舉即將開跑，8大官股近期積極作多，累計過去13個交易日全數買超，買超金額達327.8億元，其中以10/26加碼71.6億元最多，昨天名列第2，加碼金額52.6億元。

過去十天8大官股敲進3檔個股：開發金、鴻海、中信金

檢視過去十天8大官股買超皆以ETF為主，以復華台灣科技優息（00929）最多達7.6萬張，其次為元大高股息（0056）5.9萬張、國泰永續高股息4.8萬張、復華復時不動產（00712）3.9萬張、群益台灣精選高息2.7萬張、國泰台灣領袖50（00922）、國泰20年美債（00687B），另外還買超3檔焦點股，分別是開發金、鴻海及中信金。

由於8大官股上週才大買美債，共買元大美債20正2（00680L）4.4萬張，國泰20年美債正2（00688L）2萬張，昨天就反手砍出，讓網友好奇「長老美債正2才剛買就停損？」

此外，8大官股還同步調節近期走勢強勁的PA概念股穩懋、宏捷科及精成科，其中宏捷科、精成科昨天皆攻頂漲停，後者名列賣超第12名

昨天8大官股買超前十名分別為：國泰永續高股息6,916張、元大高股息5,169張、復華台灣科技優息4,224張、群益台灣精選高息3,386張、國統2,629張、光寶科2,430張、華邦電2,089張、華通1,961張、富邦越南1,864張、台積電1,815張。

昨天8大官股賣超前十名分別為：元大美債20正2 44,548張、國泰20年美債正2 20,549張、元大台灣50反1 14,083張、期元大S&P原油反1 5,962張、穩懋1,401張、永豐金1,328張、中鋼1,031張、中信中國50正2 981張、宏捷科888張、亞翔846張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。