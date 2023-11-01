安永生醫產業環球高峰論壇 聚焦永續新契機

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安永聯合會計師事務所1日舉辦「2023安永生醫產業環球高峰論壇」，聚焦再生醫療、CDMO（委託開發暨製造服務）、生醫永續價值三大主題，聚集台灣生醫產業界各領域專家，激盪台灣發展未來生醫產業新契機，以及分享永續、ESG在生醫產業中的關鍵布局。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤致詞表示，生醫產業攸關國家安全與全民福祉，茁壯中的台灣生技產業總市值在2022年底已達1.47兆元，不僅是政府大力扶持的核心戰略產業，並有機會成為另一座護國神山。此外，台灣擁有專業人才、先進製程與配合的政策法規，讓CDMO量能站穩腳步，再生醫療透過產、官、學間的合作展現成效，邁向國際，都證明了台灣生醫產業的強大潛力，及在永續經營上的機會。

安永聯合會計師事務所審計服務部執業會計師王彥鈞表示，今年證券交易所為提升資本市場競爭力，多元化上市產業類別，發布了四大產業分類、鬆綁創新板六大規定、強化生技產業發展策略共三項政策，其中希望透過健全新藥或醫材研發公司申請上市資訊揭露等措施，衝刺生技醫療產業市值達5千億元，三年內市值占比倍增至2％的目標；安永也將持續配合政策，以多元專業的服務協助生醫產業永續發展，期望創造共贏的成果。