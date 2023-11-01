歐元區通膨降溫 ECB官員反應不一

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【時報編譯張朝欽】歐洲央行(ECB)副行長德金多斯(Luis de Guindos)在周二表示，歐元區通膨數據的下滑，特別是所謂的基本通膨(核心通膨)的降溫，這對歐洲央行來說是個好消息。

但歐洲央行政策官員Joachim Nagel則在周二指出，儘管過去一年歐元區通膨大幅下滑，但歐洲央行必須將利率維持在足夠高的水準，通膨問題仍未克服。

Nagel亦為德國央行行長，他在柏林的一個經濟智庫發表演講，指出「我們的緊縮貨幣政策正在發揮作用，但我們絕不能放鬆得太快」，相反的，利率必須在足夠長的時間內維持在足夠高的水準。

他指出，現在要判斷利率是否已經達到峰值，還為時過早。然而Nagel幾位同事此前仍談論到明年可能的降息。

周二稍早公布的初值數據顯示，歐元區十月的通膨快速下降，僅為年增2.9%，低於前一個月的4.3%，亦為2021年7月以來最慢的增速。

希臘央行行長Yannis Stournaras在周二稍晚指出，如果通膨穩定在3%以下，明年年中可能需要降息，為第一位談論降息的政策官員。

被視為中間派的法國央行行長Francois Villeroy de Galhau表示，只要有需要，利率就應該保持在「目前的水準」。

十月的核心通膨也從4.5%降到4.3%，為2022年7月以來最低水準。

然而最後一哩路也是最困難的，因為從歐洲央行的數據來看，通膨要到2025年才會降到2%目標。Natixis經濟學家Dirk Schumacher說，現在是因為需求疲弱導致通膨下降，這是一個緩慢的過程，也是一個痛苦的過程。而且歐元區GDP預計在第四季會出現萎縮。

經濟學家也認為，歐洲附近的烏克蘭戰爭和加薩(Gazaq)的武裝衝突，可能會加劇這種衰退。