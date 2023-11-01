ETF新兵報到！00934掀蜜月行情 成交量台股第一強

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台股又有ETF新兵報到！中信成長高股息（00934）以及野村台灣新科技50 ETF（00935）今日（1）以每股15元掛牌上市，搭上台股今日開高買盤，00934以15.1元開出，高點站上15.25元，漲幅超過1.6%，開盤10分鐘就爆出3萬張大量，截至上午12點前，成交量已突破7.4萬張，穩居台股第一，成交值也超過11億元。

00934是繼00929之後，台股第2檔月配高股息ETF，每年進行2次成分股調整，追求高殖利率與資本利得雙贏，市場期待00934能夠再現00929旋風，推升00934掛牌首日買盤，而第三檔月配息ETF台新臺灣永續高息中小型（00936）也將在下周三（8）掛牌上市。

此外，野村台灣新科技50 ETF（00935）也同步上市，發行價格15元，今日表現穩定走高，盤中高點來到15.04元，漲幅接近1%，截至上午12點前，成交量超過2.5萬張，在台股中名列前茅，成交金額接近4億元。今日兩檔ETF新兵上市後，台股上市ETF將增至152檔，高股息ETF為16檔。

台股今日走勢震盪，加權市場沒有明顯主流帶領攻擊，上市櫃成交量前50大排行反而見到不少ETF蹤影，除了新掛牌的00934、00935之外，包括00878、00712、00919、0056等都維持走揚態勢，00929則持續修正，守住17元關卡，至於美債相關ETF，則因美債殖利率小幅上揚，多半呈現走跌。