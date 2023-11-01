大陸央行解讀中央金融工作會議 不能讓老百姓的票子變「毛」

大陸央視新聞用戶端1日報導，中共中央金融工作會議10月30日至31日在北京舉行，會議指出，始終保持貨幣政策的穩健性，更加注重做好跨周期和逆周期調節，充實貨幣政策工具箱。中國人民銀行表示，未來將堅持金融工作的政治性、人民性，實施好穩健的貨幣政策。既滿足經濟發展需要，也堅決不能讓老百姓的票子變「毛」，要守護好老百姓手裡的錢袋子。

中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾表示，將健全中國特色現代貨幣政策架構，加快現代中央銀行制度建設，健全貨幣政策和宏觀審慎政策「雙支柱」調控架構。 鄒瀾說：完善基礎貨幣投放和貨幣供應調控機制，堅持人民至上，既滿足經濟發展需要，也堅決不能讓老百姓的票子變「毛」，要守護好老百姓手裡的錢袋子。 此外，還要準確把握貨幣總閘門的新規律、新特點，管好貨幣總閘門。 鄒瀾稱，總量上合理增長，結構上有增有減，節奏上平穩適度，為中國式現代化營造適宜的貨幣金融環境。 鄒瀾表示，對於深化利率和匯率市場化改革，要深化金融供給側改革，統籌金融改革、開放與安全，健全市場化利率形成、調控和傳導機制，增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。 而對於結構性貨幣政策工具，則要聚焦重點領域合理適度使用。 鄒瀾指出，強化對國家重大戰略、科技創新、綠色低碳、民營和小微企業的金融支持，提升為中國式現代化服務的質效和水準。 據報導，中央金融工作會議對未來一段時期做好金融工作做出全面部署。深化金融供給側結構性改革是本次會議部署的一項重要任務，也是提升金融服務實體經濟和高品質發展能力的一條主線。 中國人民銀行宏觀審慎管理局局長李斌分析，深化金融供給側結構性改革發力重點，核心是強化金融服務實體經濟和以人民為中心這一根本，通過改革、調整和優化金融供給體系，為實體經濟發展提供更高品質、更有效率、更加安全的金融服務。 李斌說：要加強金融宏觀調控，為高品質發展營造穩定適宜的貨幣金融環境。建設現代中央銀行制度，健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控架構，維護好幣值穩定和金融穩定。 此外，還要推動金融機構改革，促進規範健康發展，提升服務實體經濟能力。 李斌稱，優化大、中、小金融機構布局，構建由銀行信貸、債券市場、股票市場、風險投資等組成的全方位、多層次金融支持服務體系。持續改善科技創新、小微企業、綠色、「三農」等金融服務。 不僅如此，深化金融供給側結構性改革還包括促進金融市場發展，優化融資結構體系，改善金融服務效率。推動貨幣、外匯市場發展，完善金融基礎設施。 李斌強調，還要擴大金融高水準開放，提升金融服務跨境貿易和投融資水準。提高跨境人民幣業務服務實體經濟的能力。深化金融市場制度性開放，推進上海、香港國際金融中心建設，發揮金融服務的樞紐功能。 李斌表示，深化金融供給側結構性改革，未來將堅持市場化法治化改革方向，不斷優化金融生態，提升金融供給的品質和可持續性，繼續深化利率和匯率市場化改革。