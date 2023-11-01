陳建仁稱核電是綠能 核安會主委：成為潔淨能源還有2關鍵

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行政院長陳建仁昨天備詢時稱「核電是綠電」，核安會主委陳東陽今天受訪時表示，核能是低碳能源，「但不是綠能」，如要稱為潔淨能源則有較嚴密定義，包括核廢料處理、安全等是關鍵。

立法院教育及文化委員會今天邀請核安會業務報告。多名立委關注此事。

立委鄭正鈐詢問，行政院長陳建仁昨天稱核電是綠電，但要考慮核廢的問題，核電是綠電嗎？立委范雲質詢時也說，歐盟綠電標準為何？我國現階段符合嗎？陳東陽說，核能是低碳能源但不是綠能，應稱為潔淨能源，且要在燃料的安全、核廢料的處理後才能稱為潔淨能源，包括定義為低放廢棄物場要運作，高放要有準備場址等。

也有立委關切民進黨總統參選人賴清德提及「緊急時可以啟用核電」，陳東陽說，已進入除役要重啟，法規要適當修法外，如核一及核二廠核廢料滿貯，乾式貯存場未能啟用有其瓶頸在，而核一鐵塔、氣渦輪機已拆除重啟有困難，核二則還要安全檢視等等。

至於核融合進度及相關研究，陳東陽說，要實際應用還有很長一段時間，國際上發展還不是那麼成熟，國內也有相關研究，國原院有國科會支持的5個子計畫、預算約3500萬元左右，包括球型實驗裝置、移地研究、人才培育，為學術性基礎研究等。

此外，立委張廖萬堅也說，多名總統參選人提及要核電延役，現在核一及核二的問題除了法規的問題外，核一室內乾貯預計2028年完工、核二乾貯為2029年完工，目前燃料池已滿，難在下一任總統任期內延役；陳東陽說，如果確定要重啟還要安全審視等程序。