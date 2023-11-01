國民年金沒繳吃大虧？這筆給付平均領近4萬元

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【旺得富理財網 王順泉】俗稱「國保」的國民年金，主要是保障無法或沒有參加勞保、農保、公教保、軍保等社會保險的國民，「有工作保勞保，沒工作保國保」，然而，對於失業沒工作收入的民眾來說，卻彷彿「失業懲罰金」，額外多出一筆負擔，因此，國民年金收繳率（應繳且有繳交費用者）僅略高於4成，等於超過一半符合資格的民眾未按時繳費。

其實，國民年金提供「老年年金」、「身心障礙年金」、「遺屬年金」3大年金給付保障，以及「生育給付」、「喪葬給付」2種一次性給付保障。而且，保費由政府負擔40%、被保險人只須自付60%；如果是中低收入戶，政府負擔70%、被保險人自付僅30%；若為低收入戶，則由政府全額負擔。因此，若符合資格卻未繳費，等於放棄了政府補助的福利。

國民年金各項給付之中，以退休後每個月可領的「老年年金」最為民眾熟知，據勞保局最新統計，今年8月國保老年年金給付請領人數139.5萬人、發放金額54.48億元，平均每人領到3,904元。

國民年金2項一次性給付，其中生育給付，按被保險人分娩或早產當時之月投保金額，一次發給2個月，如果是雙胞胎則給付4個月、3胞胎給付6個月，以此類推。目前月投保金額為19,761元，生育給付2個月為39,522元，生雙胞胎可領4個月則為79,044元。

據勞保局統計，8月國保生育給付領取人數共1,014人，領取4,044萬5,670元，平均每人領取39,887元。

至於喪葬給付，被保險人在國民年金保險期間死亡時，可由支出殯葬費的人請領喪葬給付，給付金額按被保險人死亡時月投保金額，一次發給喪葬給付5個月。目前月投保金額19,761元，5個月即為98,805元。