戰爭通膨致缺藥 食藥署新增117項必要藥品、抗感染藥最多

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受到疫情、俄烏戰爭、通膨等影響，國際藥品供應不穩定，嚴重影響民眾用藥權益。食藥署今天（1）公告修正「藥事法第27條之2必要藥品清單」，共新增117項，以抗感染藥品29項最多，其次是抗腫瘤及免疫調節劑、心血管藥品，今年4月通報短缺的抗心律不整藥Adenosine也在名單上。

食藥署今年7月17日預告、今天公告修正「藥事法第27條之2必要藥品清單」。食藥署副署長陳惠芳表示，109年以來必要藥品清單共398項，本次擴增為481項，其中新增117項、刪除34項。

必要藥品清單新增品項中，前三大類分別是抗感染藥品（29項）、抗腫瘤及免疫調節劑（19項）及心血管藥品（12項）。抗心律不整藥Adenosine曾在今年4月通報全球性缺貨，國內僅有1個月庫存量，食藥署當時啟動公開徵求替代品項，本次也新增為必要藥品之一。

陳惠芳說明，藥品被列入必要藥品清單後，若藥商無法繼續製造、輸入或不足供應，須依《藥事法》第27條規定，至少6個月前向中央衛生主管機關通報，若因天災或其他不應歸責於藥商的事由，則應於事件發生後30天內通報。依《藥事法》第96之1條規定，如違反通報規定，德公開藥商名稱、地址、負責人姓名、藥品名稱及違反情節；情節重大或再次違反可處6萬到30萬元罰鍰。

陳惠芳說明，修正必要藥品清單有4個目的，首先是提醒業者需加強監測藥品供應的品項，其次是列入必要藥品後，對於藥商在國外爭取藥品輸台是有利的，第三是必要時會增加相關藥證審查作業，最後是鼓勵輔導業者申請必要藥品的學名藥許可證。

另外，食藥署先前曾公布「疼始康定」（Oxycontin）短缺，該藥物用於中重度癌症疼痛及慢性中重度非癌症疼痛，雖有替代藥品，但近期有癌友反應副作用大。陳惠芳說明，今年3月廠商通報因烏俄戰爭導致鋁箔短缺，無法包裝出貨，持續溝通後已於今年7月6日恢復供應臨床端，10毫克劑型也從今天起恢復供應。

另一個受關注的缺藥品項「默痛舒」（MXL），主要用於緩解嚴重及頑固性疼痛。陳惠芳說明，食藥署今年4月21日接獲通報，原廠考量亞洲需求量低，因此停止生產該藥物；目前國內提供3種替代藥品，皆為我國自製，目前穩定供應中。