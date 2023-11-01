國內線機票11月30日起喊漲 平均漲幅95元

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因應航空燃油價格持續上漲，依據中油今（1）日公告航空燃油價格，已達國內線運價調漲門檻，民航局表示，航空業者將依規定調漲國內線全額票價，預計11月30日生效。

這次各航線平均漲幅約4.5％，平均調漲95元，漲幅最多為華信台北-金門航線，漲價182元、漲幅7.4％；漲幅最小為德安台東-綠島航線，漲價30元、漲幅2.7％。漲價後，立榮、華信台北-金門，立榮台中-南竿、華信台中-花蓮全額票價都漲破2,600元

國內航線票價於2014年全面調整時，民航局同時訂定因應油價變動調整機制，當國內線航空燃油連續3個月平均價格達調整門檻時，則適用該門檻所對應之運價。至今已有4次調降、3次調漲；最近一次調整是今年8月，當時因油價連續三個月平均價格低於21.74元門檻，所以調降票價。票價調整時，依據航空定型化契約之規定多退少補機票票面價之差額。

民航局表示，依據中油本月1日公告之航空燃油價格，今年9至11月中油公告之國內航空燃油平均價格（每公升28.01元），已高於國內航線運價調漲之門檻（每公升27.25元），各航空公司依交通部所核定運價上、下限調漲全額票價，並將自11月30日起生效，本次各航線平均漲幅約4.5％（平均調漲95元）。

配合票價調整，旅客如以調整前之票價購買11月30日（含）以後出發航班機票，須依所購機票條款及航空公司規定補差價；持調整後票價機票的旅客，如因故須提前改為11月29日（含）以前出發，則由航空公司退還差價。另民航局已請航空公司應透過電子郵件等管道，充分揭露相關資訊並妥處旅客權益事宜，旅客亦可洽各航空公司或至其官網查詢相關資訊。