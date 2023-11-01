大調查：逾四成30世代憂無法退休　ETF投資大躍升

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通膨、升息氛圍影響民眾對理財的不確定性，為了解不同世代的理財及退休需求，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）公布「2023臺灣家庭理財暨世代退休大調查」，結果顯示在通膨壓力下，高達65%受訪者憂心退休金不足，超過四成受訪者考慮退而不休繼續工作，五成受訪者擔憂退休後每月生活費僅剩新臺幣3萬元。此外，調查更發現30歲至50歲受訪者以指數股票型基金（Exchange Traded Fund, ETF）為第三個主要投資管道。

中國信託銀行於今年8月25日至9月2日針對全臺1,200名30歲以上民眾進行網路抽樣調查。中信銀行個人金融執行長楊淑惠執行副總經理表示，歷經高通膨影響購買力、升息促使貸款壓力增加等挑戰，65%受訪者擔心通膨議題影響退休準備，且有近三成民眾表示不知道該如何進行整體理財規劃。每四人就有一人明顯感受入不敷出，其中又以30歲至40歲感受最為強烈，更有逾四成受訪者思考退休後繼續工作，突破八成受訪者積極進行理財規劃，以滿足退休、財富累積及醫療需求三大目的。

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情期間歷經市場趨緩走向築底的景氣位階且詭譎多變，隨著大環境加速變化，ETF於此次調查中成為股票與儲蓄定存後第三個主要投資管道，以30歲至50歲最為明顯，反映出投資市場日趨難掌握，投資人轉以分散標的方式，避免人為操作或壓注單一個股風險影響投資效益。另一方面，有七成以上受訪者選擇股票股息為退休後主要投資來源，其次是領保險年金或利息，「投資收入」視為退休後主要金流來源，盼創造餘裕支援退休生活。

中信銀行觀察，愈年輕世代受通膨衝擊影響愈深，若以消費者物價年增率維持3%、持續30年，原有的預備退休金實質購買力恐將大幅縮水五成以上，呼應調查中有五成受訪者認為需準備新臺幣1,500萬元才足以支應退休生活。為此中信銀行進一步分析30至60世代的理財樣貌，針對七成以上習慣以股票作為投資工具的30世代，中信銀行提醒理財規劃須避免受短期市場波動影響標的，應設定目標並定期定額投入具抗通膨的金融工具，並藉由基礎醫療險保障基底適時轉嫁風險；40世代的三明治族群處於開銷急劇階段，建議可透過智能理財工具協助累積家庭財富，加上逐步配置壽險打造醫療防護網，以避免突發或龐大醫療支出中斷經濟來源。

50世代面臨子女教育支出、年邁父母照顧以及退休規劃的課題，中信銀行指出可提早檢視理財缺口，以目標累進、專款專用方式加碼退休準備，並支應可能產生的醫療需求費用。60世代主動收入減少，大多傾向保守的理財工具，受高通膨影響投資預期相對悲觀，建議選擇長期抵禦通膨且固定金流的金融工具為佳，搭配實支實付險與失能險，可轉嫁醫療照顧開銷增加安全感，減少資金缺口，中信銀行建議也可善用如信託業務的「受益權和管理權分離」及「專款專用」照顧自己與家人，規劃傳承延伸財富價值。

中信銀行以客戶需求為核心，提供全方位的金融產品與服務，推出多項智能理財工具，滿足各世代的理財需求，未來仍將秉持「守護、智能、友善」三大核心理念，結合科技從客戶角度出發，落實普惠金融，打造有溫度的金融服務，以因應各世代的理財需求。