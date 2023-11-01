不分輕重依規處理所有投訴 全教總：學校像法院「難辦學、改辦案」

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依現行規定，學校接到投訴案後，無分輕重大小，均要以「停聘解聘不續聘」調查程序處理，進行類司法調查。全國教師工會總聯合會今天表示，現在只要有家長或學生投訴，學校就要進入處理程序，已不是辦學機關、而是辦案機關，教育體系受到很大的衝擊。

2020年「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘及資遣辦法」施行後，學校均要依此規定處理大小不同的投訴案。全教總1日召開「校園投訴案不分輕重都用教師解聘辦法恰當嗎？」記者會，指控這個辦法已讓學校變成法院。

全教總理事長侯俊良表示，以前關於一些投訴事件，有8成可以經過輔導方式解決，但現在學校接到任何大大小小的投訴，都要進行調查，有些被投訴老師情節輕微，只需要他們反省就可以，但教育局卻不採信而要學校辦出結果，學校的信任體系已經崩解。

因應校園處理各種投訴案，教育部國教署正在進行校園事件會議（校事會議）調查員及輔導員人才庫人員培訓，並規定學校校事會議調查小組的調查員全部外聘，且至少延聘1位法律背景的專家學者，並由主管機關指定校事會議調查員人數2倍名單，學校僅能於此名單內聘任。

侯俊良批評，「調查員人才庫」都是教育部培訓過的人員，卻只能由主管機關再指定名單限制運用，難道是教育部所培訓的人才可用有限？或是僅再挑過的人才可用？這樣的規定將使中小學現場陷於「辦案」重過於「辦學」的泥淖之中。

台南市教育產業工會理事長陳葦芸表示，現在學校已成辦案中心，學務處就是調查處，無論大大小小的案子都要調查，忙得不可開交。這項政策已擾動全校師生，增加行政人員業務量，也讓現場老師管教壓力倍增。

陳葦芸舉例，有志工媽媽在學校照顧學生時，因為一個學生唸書比較大聲，就跑過去輕拍學生肩膀要求小聲一點，旁邊同學看到了就回去告訴自己的家長，最後這個家長向學校投訴。在過程中，被拍肩膀的學生及其家長都覺得這事沒什麼，但因為其他家長的投訴，學校校事會議卻要立案調查，相當荒謬。