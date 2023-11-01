遠雄人壽支持世新女籃邁向連霸之路 辦產學大會師

遠雄人壽致力人才培育，實踐ESG發展，第四年贊助支持在UBA大專籃球聯賽公開女一級完成四連后壯舉的世新大學女子籃球隊，並於日前舉行「遠雄人壽運動企業產學大會師」活動，進一步強化雙方合作，強強聯手促使運動發展與產學合作更上一層樓。

遠雄人壽連續四年贊助世新女籃，與世新大學產學合作緊密，此次活動更顯意義非凡。遠雄人壽總經理趙學欣、世新校友放款部協理張子彥等均到場勉勵球員，預祝女籃蟬聯后座。世新大學校長陳清河、公共事務室主任唐淑珍、體育室主任楊孫錦、女籃總教練何正峰、教練王宣雲，以及女籃林妘樺、宋瑞蓁、游沁樺、吉芙、趙云楓、張家瑄等六名球員也代表出席。作為世新女籃的強大靠山，遠雄人壽總經理趙學欣於致詞時表示：「青年培力、支持體育發展是遠雄人壽推動ESG永續發展的重點，世新大學以無體育科系大學締造大專籃壇傳奇，堅韌不拔的運動精神激勵人心。也因為雙方合作下，遠雄人壽已經成為眾所矚目的運動企業，獲得體育署運動企業認證，我們承諾將一直站在世新女籃身邊，持續密切合作，成為妳們最堅實的後盾！」他也期許世新女籃全力爭取勝利，並預祝成功五連霸。

四年來每個賽季都能看到遠雄人壽到球場為世新女籃大聲加油支持，世新女籃隊長林妘樺表示，每年在小巨蛋比賽時，看到龐大的遠雄人壽加油團，心裡非常踏實，也備感安心。U19國手新人張家瑄則期許自己快速跟上學姐們的腳步，跟著球隊持續連勝。世大運國手趙云楓也感性分享，因深受球隊氣氛吸引，選擇轉學來到世新大學，有遠雄人壽強大的後盾，她會更加努力融入球隊，爭取佳績。同樣陪伴著女籃成長的世新大學校長陳清河表示，由衷感謝遠雄人壽四年來的支持，未來進入第二階段的合作，期盼世新與遠雄人壽強強聯手，繼續衛冕成功。

身為世新女籃大學姐，教練王宣雲多年來竭盡心力訓練、陪伴球員們，並在2023佛光盃大學籃球邀請賽中代班執教，扛下壓力帶領球隊闖進冠軍賽。她說，「孩子願意加入世新，都是對我們的認可，所以我們必須給這些孩子誠信與承諾。往後會遇到的挑戰只會越來越大，我們會配合新的規則制度，調整球隊的經營模式。」她也深信，透過與遠雄人壽合作，球隊會更有信心面對挑戰，一起創造更多可能。「四年走完像經歷了驚濤駭浪一樣。」總教練何正峰坦言，有遠雄人壽的支持，球隊才能在訓練或是招募新血上穩健踏實地步步向前，與遠雄再度合作也給予球隊正面鼓勵。球隊今年共有五名優秀的新生加入，使戰力大幅提升，在下個月即將開打的新賽季，將會透過每個階段的比賽進行內部系統調整，讓球員們熟悉賽場、正常發揮，不僅爭取五連霸的機會，也在遠雄人壽的幫助下持續有好的表現。

大會師活動更驚喜安排遠雄人壽員工校友與球員相見歡，校友們熱烈為球員們加油打氣，在眾人的祝福下遠雄人壽與世新女籃進行「掌握全局 邁向連勝」簽名儀式，女籃並贈送簽名紀念球，象徵雙方攜手迎接挑戰、共同成長的承諾圓滿，也見證遠雄人壽的支持和球隊的決心相互交織，邁向成功循環。