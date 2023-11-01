桃園萬聖城11天吸94萬人次 火影忍者嘉年華11／4接棒

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為期11天的「2023桃園萬聖城－魔幻廚房」在桃園藝文廣場盛大展開，歷年最長，共吸引超過94萬人次參與，創下有史以來最熱鬧的慶祝盛況，觀光旅遊局長周柏吟感謝大家參與，也預告11月4日至12日石門水庫的「火影忍者修煉嘉年華」將接棒，是首場與全球知名動漫IP「火影忍者」攜手合作的路跑活動，歡迎大家前來參加。

觀光旅遊局長周柏吟表示，萬聖節活動向來深受年輕人和小朋友喜愛，今年的萬聖城活動設計也朝年輕化進行，首度推出萬聖城AR濾鏡、NFT，也有萬聖變裝大賽、萬聖踩街大遊行，讓大小朋友都可以盡情變裝展現自我。

周柏吟說，針對年輕族群也設計萬聖變裝音樂派對、變裝電音派對和動漫演唱會，還邀請親子界偶像天團MOMO家族和YOYO家族的哥哥姐姐們領軍帶動跳，11天推出不同主題之夜，讓來到桃園萬聖城的民眾天天有驚奇，昨晚桃園萬聖城活動在大小朋友討糖趣（Treat or Trick）活動中圓滿落幕，總計11天創紀錄共吸引94萬人次參與。

周柏吟表示，謝謝大小朋友對今年桃園萬聖城的喜愛，明年將繼續推出更精采更盛大的萬聖城活動，今年萬聖城活動雖然告一段落，但是桃園精彩活動會一直推陳出新，他預告本周末起、11月4日至11月12日即將在桃園石門水庫舉辦「火影忍者修煉嘉年華」，是首場與全球知名動漫IP「火影忍者」攜手合作的路跑活動，歡迎大家前來參加。更多「火影忍者修煉嘉年華」活動資訊，請上https://www.tycg-anime-run.com/。