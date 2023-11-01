vivo搭載聯發科處理器 力推X100手機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

年底各家手機廠商紛紛推出新手機，除了蘋果用自研的A17處理器、華為使用自研麒麟9000S處理器外，中高階手機多半使用高通驍龍8 Gen 3處理器。但是，陸廠vivo卻與台廠聯發科合作，在高階手機X100中，使用天璣9300處理器，並且強調天璣9300處理器性能比高通驍龍8 Gen 3處理器還要優異。

陸媒指出，天璣9300處理器性能有大幅度升級，因為天璣9300處理器和高通驍龍8 Gen 3處理器不同，拋棄中小核的設計，首次採用全大核CPU組合，有4個超大核Cortex-X4搭配4個大核Cortex-A720的架構，GPU型號是Immortalis-G720，功耗卻要比上一代低得多。

大陸網友在安兔兔的跑分顯示，天璣9300的跑分已經突破了220萬大關，而目前小米14的跑分也只是剛剛突破200萬。

儘管表現優異，但是聯發科晶片的口碑和市場預測，並沒有像高通驍龍那樣備受稱讚，因為手機廠牌憂慮聯發科的優化能力和更新速度，跟不上目前要求。

目前對聯發科處理器信心最強的，就是vivo， 認為聯發科處理器是最強、最好的，也是更新能力最好的廠商，過去vivo與聯發科合作的手機，都能有優異的綜合表現。vivo將在11月初推出最新搭載聯發科天璣9300的X100手機。

vivo X100標準版搭載天璣9300處理器，將全球首發LPDDR5T內存晶片，LPDDR5T內存的實測峰值速度達到了9.6Gbps，比目前的LPDDR5X快13％，刷新移動閃存的速度記錄。再配合天璣9300，vivo X100的性能絕對強過小米14。

vivo X100 12GB＋256GB的起步價為3,999元人民幣，比同等級的小米14 4,299元還要便宜一些。