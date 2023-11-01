大學鬼故事變熱門電影IP 女鬼橋2用AR幫觀眾開天眼

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

恐怖國片「女鬼橋2：怨鬼樓」繼續將台灣大學鬼故事變電影，並加入AR遊戲幫觀眾「開天眼」，更有沉浸式感受。團隊說，大學恐怖故事能喚起觀眾共鳴，也期待打造恐怖新美學。

「女鬼橋」2020年上映時獲得約5800萬票房，續集延續首集改編台灣大學鬼故事的模式，從文化大學故事擷取靈感，監製兼編劇郝柏翔和導演奚岳隆接受中央社記者專訪表示：「台灣需要這種轉化的IP，就像大學生都聽過的恐怖故事變成電影，就算他畢業了，但從自己的故事出發，觀眾就會有共鳴。」

郝柏翔坦言，因為大學鬼故事太多，從田野調查開始到取捨要放入的數量，接著到設計AR元素，甚至融入些輪迴和平行宇宙的概念，都要詳細梳理邏輯，才能讓觀眾「相信」。

從在地故事改編成電影，郝柏翔另外加入主角群玩AR遊戲的情節，除了有新意，角色跟著故事到各個場景使用AR遊戲，電影在遊戲畫面和情節中跳轉，讓觀眾更有沉浸感受。

對於本集出現的AR元素，他們表示，開了AR能看到平常看不見得東西，其實也類似開天眼的概念。創作團隊便讓鬼結合招魂儀式，同時對應到主角尋找哥哥的過程，「戲中戲」打造沉浸式體驗。奚岳隆同時讓視角在遊戲畫面、主角群身分跳轉，讓觀眾一下看電影、一下又像自己在玩遊戲，不自覺更有帶入感。

導演奚岳隆此次將特效專長放進片中，他表示，此次特別注重「恐怖視覺美學」，像是舞蹈教室的芭蕾舞女鬼或是大魔王煞神，就找到很棒的一種樣貌或者是平衡，「我希望恐怖不一定要噁心呈現，恐怖可以是節奏或氣氛，甚至鬼出現了還能欣賞設計感，這是我想做到的感受。」

奚岳隆分享，大魔王煞神的造型就是結合東西方元素，同時加上後期動畫，演員光是特效化妝就需要超過4個小時。郝柏翔也笑回：「導演真的很辛苦，我在劇本只寫『煞神』2個字，導演卻要憑空設計出來。」

奚岳隆表示，第1集海報就有放入「女鬼在電梯」裡的預告，這次則先放入泰國經文、泰國留學生的元素，期待下集能有「遊學」之類的橋段，讓故事結合台灣與泰國故事，也讓台灣電影更走上國際。